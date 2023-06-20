Фантастический рулет из кабачков с начинкой. Все гости просили рецепт

Сейчас трудно представить интернет без полезных рецептов различных блюд. Полезное питание захватило мир. Причем многие успешно развенчивают миф о том, что полезная еда не может быть вкусной.

Как правило, при упоминании диет и похудения, большинство представляет пресные гарниры и безвкусные яства. Например, гречу с отварной грудкой курицы или яйца на завтрак.

Однако, мы хотим предложить рецепт аппетитных запеченных рулетов из кабачков и сыра с ветчиной.

Ингредиенты для запеченных рулетов:

кабачки — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

пармезан тертый — 5 ст. л.;

соль — щепотка;

оливковое масло — 2 ст. л.;

петрушка — пучок;

филадельфия — 250 г;

вареная ветчина — 200 г.

Приготовление запеченных рулетов:

Кабачки нужно измельчить на крупных резцах терки и отжать от лишнего сока. Петрушку следует нашинковать мелко, соединить с яйцами и тертым пармезаном в одной миске.

В яичную смесь выкладываем кабачковую массу. Солим смесь и тщательно перемешиваем.

На противень выкладываем пергамент, смазываем оливковым маслом. Перемещаем на противень яичную массу, равномерно распределяем по поверхности.

Выпекать лепешку надо в духовке при 200 градусах 25 минут. Пока пласт выпекается, надо разместить на столе пищевую пленку.

После приготовления лепешка перемещается на пленку.

Смазываем верхушку лепешки филадельфией, выкладываем на сырный слой ветчину.

Сворачиваем пласт в рулет, упаковываем в пленку.

Колбаску оставляем в холодильнике на пару часов.

Остается изъять рулет из пленки и нарезать небольшими ломтиками. В итоге получается отличная полезная закуска из простых ингредиентов.