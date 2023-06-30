Домашние пельмени с фаршем всегда получаются сочными, в меру приправленными и не пресными. Секрет вкусных пельменей заключается в правильном фарше. В статье собраны 7 отличных рецептов приготовления фарша для начинки пельменей.

Сочный фарш для пельменей из свинины

Чтобы пельмени получились вкусными, необходимо правильно подготовить мясной фарш. Для начинки может подойти любой вид мяса, однако свинина представляется наиболее подходящим вариантом.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 350 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 4 зуб. по желанию

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода 50 мл.

Шаги 30 мин.

Фарш для пельменей легко можно приготовить в домашних условиях. Свинину нарежьте кусками среднего размера. Репчатый лук очистите и разрежьте на несколько частей. Чеснок очистите от шелухи. Через мясорубку прокрутите мясо, лук и чеснок. Можно повторить процедуру еще раз, чтобы фарш был более однородным. Переложите фарш в миску, добавьте соль и специи, перемешайте. Добавьте в фарш холодную воду и еще раз хорошо вымешайте руками. Свиной фарш для пельменей готов, можно приступать в лепке.

Приятного аппетита!

Самый вкусный фарш для пельменей из говядины

Для домашних пельменей и фарш должен быть собственного производства, тогда блюдо получится очень вкусным. Мы раскроем в этом рецепте особенности приготовления сочного, самого вкусного говяжьего фарша.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Молоко – 2-3 ст.л.

Соль – 2/3 ч.л.

Перец черный молотый – 5 гр.

Процесс приготовления:

1. Говядину нарежьте крупными кусками.

2. Головку репчатого лука разрежьте на четвертинки. Зубчики чеснока очистите от шелухи.

3. Пропускаем говядину через мясорубку, лук и чеснок также можно прокрутить через мясорубку или измельчить блендером. Переложите массу в миску, добавьте соль и молотый перец, перемешайте.

4. Влейте в фарш молоко и еще раз разомните фарш руками.

5. Фарш готов, можно лепить домашние пельмени.

Приятного аппетита!

Начинка для пельменей из куриного фарша

Домашние пельмени – блюдо, которое всегда расходится на ура. Из куриного мяса пельмени получаются нежными, вкусными и диетическими. Поэтому их можно есть не только взрослым, но и детям.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Филе нарежьте небольшими кусочками.

2. Лук и чеснок очистите и крупно нарежьте.

3. Прокрутите мясо, лук и чеснок через мясорубку.

4. В полученную массу добавьте соль и молотый перец, перемешайте. Добавьте в фарш куриное яйцо.

. Хорошо вымесите фарш руками и отбейте о дно миски. Затем можно приступать к лепке пельменей.

Приятного аппетита!

Фарш из индейки для пельменей в домашних условиях

Мясо индейки – легкое, вкусное и диетическое. Оно подходит для приготовления большого количества разнообразных блюд для всей семьи. Хотим поделиться с вами рецептом фарша из индейки, который можно использовать в качестве начинки для домашних пельменей.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Филе индейки – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Соль – 8 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Мясо индейки помойте, очистите от пленок и соединительных тканей.

2. Нарежьте мясо кубиками размером 2х2 сантиметра. Уберите мясо на 15-20 минут в морозилку, затем его легче будет прокрутить через мясорубку.

3. Лук разрежьте на 4 части.

4. Прокрутите фарш вместе с луком через мясорубку, сначала через насадку с крупными отверстиями, затем с мелкими. Добавьте в фарш соль и перец, перемешайте до однородности. Затем уберите фарш на полчаса в холодильник.

5. Через полчаса фарш будет готов к дальнейшей работе и можно приступать к лепке пельменей.

Приятного аппетита!

Как приготовить рыбный фарш для пельменей?

Оригинальные пельмени с рыбным фаршем – отличная идея для легкого ужина. Но чтобы быть уверенным во вкусе блюда, лучше приготовить их самостоятельно: замесить тесто и сделать фарш. Как приготовить рыбный фарш, вы узнаете из нашего рецепта.

Время готовки: 55 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 2-3.

Ингредиенты:

Филе щуки – 1 кг.

Сало свиное – 300 гр.

Лук – 2-3 шт.

Картофель – 1 шт.

Чеснок – 4-5 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Рыбу разморозьте, удалите внутренности и хорошо помойте.

2. Отделите филе от костей, лук и чеснок очистите, картофель нарежьте крупными дольками, сало нарежьте кусочками.

3. Прокрутите филе щуки, лук, чеснок, сало и картофель через мясорубку.

4. Добавьте в фарш соль, молотый перец и рубленую зелень.

5. Фарш хорошо перемешайте, поставьте в холодильник на 15 минут. Затем можно приступать к лепке пельменей.

Приятного аппетита!

Очень вкусный фарш для пельменей с грибами

Пельмени с грибами по виду похожи на мясные, но имеют свой уникальный вкус и аромат, из-за которого имеют большое количество поклонников. Причем начинка для пельменей готовится достаточно просто.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Грибы белые – 250 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Репчатый лук очень мелко нарежьте. Грибы нарежьте кубиками.

2. На сливочном масле обжарьте лук и грибы.

3. В куриный фарш добавьте зажарку из лука и грибов, всыпьте соль и молотый перец.

4. Перемешайте фарш до однородного состояния.

5. Лепить пельмени можно сразу после приготовления фарша.

Приятного аппетита!

Фарш для пельменей с капустой

Пельмени с добавлением капусты – хороший компромисс для тех, кто придерживается классики, но и не прочь поэкспериментировать. К тому же капуста сделает ваше блюдо еще более сочным и вкусным.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 5-6.

Ингредиенты:

Фарш – 1 кг.

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Имбирь молотый – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Затем обжарьте его на растительном масле до прозрачности.

3. Далее на сковороду добавьте капусту и продолжайте тушить овощи еще минут 7.

4. Чеснок пропустите через пресс. Добавьте чеснок и имбирь к фаршу.

5. Затем добавьте в миску к фаршу, обжаренные овощи, влейте соевый соус и все хорошо перемешайте.

6. Оставьте фарш на полчаса в холодильнике, затем можно начинать лепить пельмени.

Приятного аппетита!