Фаршированное авокадо для тех, кто очень любит мясо: нужно всего полчаса

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Это блюдо для тех кто любит авокадо, но уже устал просто намазывать его на тосты.

Фаршированное авокадо быстро утолит чувство голода и принесет пользу организму.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • 0,6 килограмма фарша из курицы;
  • 5 штук авокадо;
  • 1 луковица;
  • 0,2 килограмма помидоров в собственном соку;
  • треть пучка укропа;
  • по половине чайной ложки соли и молотого чили;
  • 1 чайная ложка молотого чеснока;
  • по четверти чайной ложки тмина и орегано;
  • полстебля сельдерея;
  • 3 столовые ложки подсолнечного масла. 

Нашинкуйте мелко репчатый лук.

Сельдерей и помидоры нарежьте небольшими кусочками, но крупнее, чем лук.

Куриный фарш посыпьте орегано, чесноком, тмином, чили и в конце посолите.

Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте на огонь. На ней слегка обжарьте сначала один лук, а потом всыпьте еще и сельдерей.

К луковой смеси добавьте приправленный фарш. Перемешивайте всю массу на протяжении нескольких минут.

Затем выключите плиту и добавьте к мясной смеси порубленный укроп.

Разрежьте надвое авокадо, уберите косточки и разложите по половинкам фарш. 

Блюдо получится сочным, нежным и с пикантным вкусом, поэтому никакой соус не понадобится.

 

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