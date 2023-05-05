Фаршированное авокадо для тех, кто очень любит мясо: нужно всего полчаса

Это блюдо для тех кто любит авокадо, но уже устал просто намазывать его на тосты.

Фаршированное авокадо быстро утолит чувство голода и принесет пользу организму.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

0,6 килограмма фарша из курицы;

5 штук авокадо;

1 луковица;

0,2 килограмма помидоров в собственном соку;

треть пучка укропа;

по половине чайной ложки соли и молотого чили;

1 чайная ложка молотого чеснока;

по четверти чайной ложки тмина и орегано;

полстебля сельдерея;

3 столовые ложки подсолнечного масла.

Нашинкуйте мелко репчатый лук.

Сельдерей и помидоры нарежьте небольшими кусочками, но крупнее, чем лук.

Куриный фарш посыпьте орегано, чесноком, тмином, чили и в конце посолите.

Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте на огонь. На ней слегка обжарьте сначала один лук, а потом всыпьте еще и сельдерей.

К луковой смеси добавьте приправленный фарш. Перемешивайте всю массу на протяжении нескольких минут.

Затем выключите плиту и добавьте к мясной смеси порубленный укроп.

Разрежьте надвое авокадо, уберите косточки и разложите по половинкам фарш.

Блюдо получится сочным, нежным и с пикантным вкусом, поэтому никакой соус не понадобится.