Фаршированное авокадо для тех, кто очень любит мясо: нужно всего полчаса

Это блюдо для тех кто любит авокадо, но уже устал просто намазывать его на тосты.
Фаршированное авокадо быстро утолит чувство голода и принесет пользу организму.
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
- 0,6 килограмма фарша из курицы;
- 5 штук авокадо;
- 1 луковица;
- 0,2 килограмма помидоров в собственном соку;
- треть пучка укропа;
- по половине чайной ложки соли и молотого чили;
- 1 чайная ложка молотого чеснока;
- по четверти чайной ложки тмина и орегано;
- полстебля сельдерея;
- 3 столовые ложки подсолнечного масла.
Нашинкуйте мелко репчатый лук.
Сельдерей и помидоры нарежьте небольшими кусочками, но крупнее, чем лук.
Куриный фарш посыпьте орегано, чесноком, тмином, чили и в конце посолите.
Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте на огонь. На ней слегка обжарьте сначала один лук, а потом всыпьте еще и сельдерей.
К луковой смеси добавьте приправленный фарш. Перемешивайте всю массу на протяжении нескольких минут.
Затем выключите плиту и добавьте к мясной смеси порубленный укроп.
Разрежьте надвое авокадо, уберите косточки и разложите по половинкам фарш.
Блюдо получится сочным, нежным и с пикантным вкусом, поэтому никакой соус не понадобится.