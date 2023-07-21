Уже успели закрыть на зиму кабачки, помидоры и огурцы? Предлагаем вам сделать еще одну заготовку (довольно оригинальную и невероятно вкусную). Приготовьте на зиму фаршированные баклажаны с чесноком, чтобы баловать себя обалденной летней закуской в холодную пору.

Важные нюансы. В ингредиентах указана 1 крупная головка чеснока. Если вам ее не хватит, тогда советуем взять еще немного этого продукта. Что же касается баклажанов, то для приготовления такой закуски понадобятся не слишком большие синенькие приблизительно одинакового размера.

Как закрыть фаршированные баклажаны с чесноком на зиму

Чтобы готовая закуска имела более пряный вкус и сильный аромат, советуем добавить в соус из помидоров ваши любимые специи или сушеную зелень. Прованские травы и острый молотый перец точно не будут лишними.

Ингредиенты

Помидор2 кг Баклажан2 кг Оливковое масло2 ст. л. Соль по вкусу Чеснок1 шт. Подсолнечное масло50 мл

Приготовление

Промываем баклажаны. Удаляем плодоножки. Заливаем овощи холодной водой. Оставляем их на 15 минут при комнатной температуре.Тщательно промываем помидоры. Очищаем их от кожицы. Нарезаем помидоры произвольными кусочками. Пропускаем томаты через мясорубку или измельчаем их при помощи блендера. Переливаем томатную смесь в сотейник. Вливаем оливковое масло и добавляем соль. Хорошенько всё перемешиваем. Подогреваем смесь из помидоров. При появлении первых пузырьков убираем ее с плиты.На каждом баклажане делаем продольный надрез, не доходя до верхнего и нижнего краев. Очищаем чеснок. Фаршируем им баклажаны. Выкладываем синенькие чесноком вниз на противень, застеленный пекарской бумагой. Смазываем их подсолнечным маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.Раскладываем запеченные баклажаны по стерилизованным банкам. Заливаем их горячей томатной смесью. Плотно закрываем банки крышками. Оставляем их остывать на кухне.

Аппетитные синенькие, приготовленные таким способом, можно подавать на стол как закуску прямо из банки. Также баклажаны стоит попробовать предварительно обжарить или запечь в жаропрочной форме с томатным соусом, в котором они хранились. В результате вы получите полноценное второе блюдо, которое не стыдно будет презентовать гостям.