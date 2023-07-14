Фаршированные кабачки с мясом в духовке

Рецепт запеченных овощей с начинкой — идеальная находка для тех, кто устал отмывать плиту от жира после жарки. Приготовьте в духовке фаршированные кабачки с мясом, чтобы навсегда забыть о брызгах масла на кухонной поверхности. Этому рецепту вы ни за что не станете изменять.

Во время готовки кабачков разрешается использовать абсолютно любое мясо. Это может быть как смесь свиного и куриного фарша, так и чисто говядина. При желании возьмите фарш из индюшки, чтобы подать к летнему столу диетическое блюдо.

Как приготовить фаршированные кабачки с мясом

Чтобы готовая закуску выглядела очень эстетично, следует выбирать томаты нужного размера. По диаметру они должны совпадать с кабачком. В этом случае вам не придется играться с приданием помидорам необходимой формы.

Ингредиенты

Кабачок800 г Свиной фарш200 г Куриный фарш150 г Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,25 ч. л. Лук1 шт. Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Помидор300 г Твердый сыр150 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. В глубокой емкости соединяем свиной и куриный фарш. Добавляем к мясу лук, чеснок, соль, черный перец и молотую паприку. Перемешиваем всё до максимально однородной массы. Тщательно промываем кабачки. Нарезаем их шайбами толщиной до 1 см. При помощи острого ножа вырезаем серединку из каждого кружочка. Для этой цели можно использовать и форму необходимого размера.Выкладываем кольца из бачков на противень, щедро смазанный подсолнечным маслом. Наполняем их мясным фаршем, слегка его прижимая. Моем помидоры. Нарезаем их кольцами. Сверху на кабачки выкладываем кольца томатов. Немного присаливаем помидоры.Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем вынимаем кабачки и присыпаем их твердым сыром, натертым на терке. Убираем противень в духовку еще на 10 минут. Готово!

Такими кабачками с мясной начинкой можно угощать даже самых дорогих сердцу гостей. Ведь это блюдо выглядит очень аппетитно и красиво, а также имеет великолепный вкус. К слову, в предыдущем материале мы рассказывали, как приготовить сытные кабачковые оладьи с капустой. Советуем ознакомиться и с этим рецептом, который точно станет частью вашей кулинарной копилочки.