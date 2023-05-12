Фаршированные кабачки – это оригинальная кулинарная идея, которую очень просто осуществить в домашних условиях. Такое блюдо послужит ярким обедом, ужином или перекусом. Есть много вариантов фарширования овоща. Лучшие мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления запеченных кабачков в духовке с пошаговыми фотографиями.

Фаршированные кабачки с фаршем в духовке

Фаршированные кабачки с фаршем в духовке – это интересная кулинарная идея для домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое угощение выйдет аппетитным, вкусным и питательным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок ¾ кг (молодой)

Фарш мясной 200 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 80 гр.

Томатная паста 1 ст.л.

Сметана 5 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 70 мин.

Для приготовления фаршированных кабачков с фаршем в духовке хорошо промываем овощ и разделываем его на три-четыре части. С помощью чайной ложки извлекаем мякоть каждого кусочка кабачка. Мякоть мелко нарезаем. Измельчаем очищенный репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до мягкости. Сюда же выкладываем тертую морковь. Перемешиваем и томим все вместе около трех-четырех минут. Выкладываем сюда же размороженный мясной фарш. Перемешиваем и томим на умеренном огне около 10 минут. Выкладываем к фаршу часть кабачковой мякоти. Добавляем сметану, томатную пасту, соль и перец. Перемешиваем и томим еще пару минут. Дальше кабачки начиняем фаршем и выкладываем их в форму для запекания. Если хотите, чтобы угощение вышло более мягким, предварительно подержите овощ в подсоленной воде 5 минут. Посыпаем заготовку тертым твердым сыром. Запекаем угощение около 30-50 минут при температуре 180 градусов. Фаршированные кабачки с фаршем в духовке готовы. Можно угощаться!

Лодочки из кабачков с фаршем, запеченные в духовке

Лодочки из кабачков с фаршем, запеченные в духовке, несложно приготовить в домашних условиях. При этом такое простое блюдо порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Подавайте к столу как основное блюдо или в качестве закуски. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Кабачок молодой – 4 шт.

Фарш мясной – 250 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Лук репчатый – 60 гр.

Перец болгарский – 50 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Сухари панировочные – 150 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сыр пармезан – 60 гр.

Сыр моцарелла – 60 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Травы итальянские – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить лодочки из кабачков с фаршем, запеченные в духовке, подготовим продукты по списку. Репчатый лук, томаты и болгарский перец режем мелкими кубиками.

Шаг 2. Хорошо промываем под водой кабачки и разделяем каждый на две продольные части. Достаем всю мякоть. Получаем аккуратные лодочки. Мякоть мелко рубим ножом, аккуратно удаляя косточки.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Обжариваем на нем фарш с овощами на умеренном огне до полуготовности мясного продукта.

Шаг 4. Дополняем содержимое мякотью и измельченным чесноком. Перемешиваем и жарим еще пару минут. После массу дополняем солью, специями, панировочными сухарями, взбитым яйцом и половиной тертого сыра (два вида). Хорошо все перемешиваем.

Шаг 5. Наполняем лодочки из кабачков начинкой. Посыпаем оставшимся тертым сыром. Выкладываем на противень и вливаем немного горячей воды – около стакана.

Шаг 6. Запекаем около 30-40 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей можно посыпать ароматной измельченной зеленью.

Шаг 7. Лодочки из кабачков с фаршем, запеченные в духовке готовы. Подавайте к столу!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Кабачки с фаршем и сыром в духовке – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для домашнего или праздничного стола. Угощение выйдет невероятно сочным и питательным. Готовьте по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и разнообразьте привычное меню.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Фарш мясной – 400 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Сыр колбасный – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Помидоры – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить кабачки с фаршем и сыром в духовке, хорошо промываем овощ и режем его тонкими кружками. Примерная толщина – 2 см.

Шаг 2. Очищаем кружочки от мякоти, аккуратно вырезая сердцевину.

Шаг 3. Размороженный мясной фарш перемешиваем с измельченным томатом, луком, солью и специями по вкусу.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем фарш с овощами и специями.

Шаг 5. В отдельной посуде взбиваем куриное яйцо с небольшим количеством соли.

Шаг 6. Натираем твердый сыр на терке.

Шаг 7. Каждый кусочек кабачка обваливаем в смеси из взбитого яйца.

Шаг 8. Наполняем овощные кружки начинкой из фарша и выкладываем на противень с пергаментом. Сюда же выкладываем кусочки колбасного сыра.

Шаг 9. Посыпаем заготовки тертым сыром.

Шаг 10. Все подготовленные кружочки выкладываем на противень с пергаментом.

Шаг 11. Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Шаг 12. Кабачки с фаршем и сыром в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Фаршированные кабачки с фаршем, сыром и помидорами

Фаршированные кабачки с фаршем, сыром и помидорами каждый может приготовить в домашних условиях. Такое простое блюдо порадует питательными свойствами, невероятной сочностью и интересным вкусом. Подавайте к столу как основное блюдо или в качестве закуски. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 400 гр.

Фарш мясной – 200 гр.

Помидоры – 100 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло сливочное – 120 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Для подачи:

Микрозелень – 15 гр.

Помидоры черри – 8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления фаршированных кабачков с фаршем, сыром и помидорами подготовим ингредиенты из списка.

Шаг 2. Хорошо промываем под водой кабачки и разделяем каждый на две продольные части. Достаем всю мякоть. Получаем аккуратные лодочки. Мякоть мелко нарезаем и оставляем на время.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество мясного фарша. Отправляем его в сковороду с растопленным сливочным маслом. Томим около 7-8 минут на умеренном огне, периодически помешивая.

Шаг 4. Добавляем в фарш мякоть кабачка, измельченные помидоры и зубчики чеснока. Перемешиваем и томим еще 7-10 минут. В конце добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 5. Твердый сыр натираем на средней терке.

Шаг 6. Начиняем лодочки кабачков фаршем. Посыпаем сыром и выкладываем в форму для запекания. Готовим около 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Фаршированные кабачки с фаршем, сыром и помидорами готовы. Подавайте к столу, украсив микрозеленью, помидорами черри и пробуйте!

Кабачки с фаршем и грибами в духовке

Кабачки с фаршем и грибами в духовке – это интересное по вкусу и очень сочное угощение для вашего стола. Такая закуска никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Получится даже у новичков.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 3 шт.

Фарш мясной – 400 гр.

Грибы замороженные – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2-3 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления кабачков с фаршем и грибами в духовке хорошо промываем основной овощ. Разделываем его на две продольные части.

Шаг 2. С помощью ложки извлекаем мякоть. Получаем аккуратные лодочки.

Шаг 3. Половинки кабачков кладем разрезом вниз на противень с пергаментом. Запекаем около 15 минут при температуре 180 градусов. Это сделает овощ сочнее и нежнее.

Шаг 4. Размороженный мясной фарш выкладываем в глубокую миску.

Шаг 5. Мякоть кабачков натираем на терке. Выкладываем продукт к фаршу.

Шаг 6. На растительном масле обжариваем лук с грибами и выкладываем в общую миску.

Шаг 7. Дополняем солью и специями. Тщательно перемешиваем.

Шаг 8. Овощные лодочки переворачиваем разрезом вверх. Посыпаем солью и специями.

Шаг 9. Начиняем овощные половинки фаршем с грибами.

Шаг 10. Поливаем сверху майонезом и кладем кружочки помидоров.

Шаг 11. Посыпаем угощение тертым сыром. Запекаем 40 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 12. Кабачки с фаршем и грибами в духовке готовы. Можно подавать к столу!

Кабачки, фаршированные овощами

Кабачки, фаршированные овощами – оригинальное кулинарное решение для вашего стола. Готовое блюдо порадует ярким вкусом и невероятно сочностью. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 0,6 кг.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидор крупный – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Горошек зеленый – 100 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить кабачки, фаршированные овощами, подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и трем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 3. Дополняем овощи тонкой соломкой болгарского перца. Перемешиваем.

Шаг 4. Сюда же отправляем мелкие кубики помидора.

Шаг 5. Томим овощи. Выкладываем сюда зеленый горошек и две столовые ложки сметаны.

Шаг 6. Снова перемешиваем, томим все вместе и в конце дополняем тертым чесноком, солью и черным молотым перцем.

Шаг 7. Кабачки промываем, разделяем на половинки и извлекаем из них мякоть.

Шаг 8. Каждую половинку наполняем овощной начинкой.

Шаг 9. Выкладываем заготовки в форму для запекания. Выливаем сюда немного воды и запекаем 40 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 10. Кабачки, фаршированные овощами, готовы. Подавайте к столу и угощайтесь. Можно украсить свежей зеленью!

Фаршированные кабачки с мясом и рисом

Фаршированные кабачки с мясом и рисом каждый сможет приготовить в домашних условиях. При этом такое простое блюдо порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Подавайте к столу как основное блюдо или в качестве закуски. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Кетчуп – 3 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майоран сушеный – 1 щепотка.

Кориандр молотый – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Бульон мясной – 200 мл.

Сыр – 120 гр.

Укроп – по вкусу.

Чабер – 2 ветки.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для фаршировки кабачков с мясом и рисом первым делом отвариваем рис и даем ему остыть.

Шаг 2. Кабачок промываем, разделяем на половинки. Ложкой удаляем мякоть. Получаются две аккуратные лодочки.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости на растительном масле.

Шаг 4. Соединяем мясной фарш с рисом, луком, кетчупом, солью, черным молотым перцем, майораном и кориандром.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем содержимое до равномерного распределения всех специй.

Шаг 6. Наполняем овощные лодочки начинкой. Выкладываем в форму для запекания. Выливаем сюда бульон, добавляем ветки чабера, лавровый лист.

Шаг 7. Прикрываем заготовку фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Шаг 8. Спустя время убираем фольгу.

Шаг 9. Посыпаем угощение тертым сыром и запекаем еще 10-15 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 10. Фаршированные кабачки с мясом и рисом готовы. Подавайте к столу, украсив укропом и угощайтесь!

Фаршированные кабачки кольцами

Фаршированные кабачки кольцами – это оригинальное и вкусное угощение для вашего стола. Простая закуска актуальна как для семейного обеда, так и праздничного меню. Приготовить блюдо несложно. Для этого обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Помидоры – 100 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Листья салата – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления фаршированных кабачков кольцами подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем кабачок, режем его толстыми колечками. Делаем в них углубления с помощью ложки. Солим и перчим.

Шаг 3. Мелко режем помидор и кладем его внутрь овощных колец.

Шаг 4. Посыпаем заготовки тертым твердым сыром.

Шаг 5. Перекладываем их на противень.

Шаг 6. Запекаем угощение около 15-20 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 7. Фаршированные кабачки кольцами готовы. Подавайте к столу на листочках салата и угощайтесь!

Фаршированные кабачки с курицей в духовке

Фаршированные кабачки с курицей в духовке – яркое и сытное кулинарное решение для вашего стола. Готовое блюдо порадует интересным вкусом и невероятной сочностью. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг.

Филе куриное – 300 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Паста томатная – 3 ст.л.

Сливки – 1 ст.

Карри – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления фаршированных кабачков с курицей в духовке первым делом промываем куриное филе и режем его на небольшие кусочки. После жарим на растительном масле до изменения цвета.

Шаг 2. Дополняем куриные кусочки измельченным репчатым луком.

Шаг 3. Сюда же выкладываем тертую морковь.

Шаг 4. Выкладываем мелкие кусочки болгарского перца. Дополняем содержимое томатной пастой (2 ст.л.), перемешиваем и томим 5 минут. После отправляем сюда измельченную петрушку, соль, перец и карри. Перемешиваем и выключаем плиту.

Шаг 5. Каждый кабачок режем на толстые части. Удаляем мякоть с помощью чайной ложки. Получаем аккуратные «стаканчики». Выкладываем их в форму для запекания.

Шаг 6. Наполняем овощные формочки начинкой из куриного филе.

Шаг 7. В глубокой миске вымешиваем сливки со щепоткой соли и ложкой томатной пасты.

Шаг 8. Поливаем смесью заготовки и посыпаем их тертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Шаг 9. Фаршированные кабачки с курицей в духовке готовы. Подавайте к столу!

ПП диетические фаршированные кабачки

ПП диетические фаршированные кабачки – это интересная и полезная кулинарная идея для домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое угощение выйдет некалорийным, вкусным и при этом питательным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 0,7 кг.

Филе куриное – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Йогурт греческий – 5 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр легкий – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления ПП диетических фаршированных кабачков хорошо промываем овощ и режем его на толстые части.

Шаг 2. Удаляем мякоть с помощью чайной ложки. Получаем аккуратные «стаканчики». Часть мякоти мелко рубим ножом.

Шаг 3. Измельченный репчатый лук обжариваем до мягкости на растительном масле.

Шаг 4. Мелко нарезаем куриное филе или измельчаем его в блендере. Выкладываем продукт к луку и обжариваем до изменения цвета.

Шаг 5. Добавляем мякоть кабачка, томатную пасту и половину греческого йогурта. Томим вместе, после дополняем измельченным чесноком, солью и перцем. Перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 6. Начиняем кабачки куриной начинкой и складываем их в форму для запекания.

Шаг 7. Обмазываем их йогуртом и посыпаем тертым сыром. Запекаем угощение при температуре 180 градусов около 40-60 минут.

Шаг 8. ПП диетические фаршированные кабачки готовы. Подавайте к столу!