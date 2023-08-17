Фаршированные перцы с сочной начинкой. Каждую осень готовлю только их: вся семья в восторге

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Не столь распространенным, но все равно востребованным овощем в нашей стране является сладкий перец. Нетрудно догадаться, что данный овощ не произрастал на территории Европы.

Изначально все перцы были острыми и росли в Америке. Лишь после путешествия Колумба на материк, люди Европы узнали о перце. Однако, европейский перец оказался не острым в отличие от американского.

Поэтому с новым сортом пришлось экспериментировать. В частности, сладкие перцы стали фаршировать различными начинками.

Как приготовить фаршированные перцы с фаршем и рисом?

Ингредиенты для перцев с рисом и фаршем:

  • Перцы сладкие — 13 шт.;
  • Фарш говяжий — 600 г;
  • Рис — 250 мл;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Базилик сушеный — ч.л.;
  • Томатная паста — 3 ст. л.;
  • Лавровый лист — 3 шт.;
  • Куркума — 1/2 ч.л.;
  • Петрушка — пучок;
  • Соль — ½ ч. л.

Приготовление фаршированных перцев:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, слегка обжариваем в сковороде. Рис отвариваем до готовности, берем воды в два раза больше, чем крупы. Не забываем посолить рис.

Измельчаем на крупной терке морковь, добавляем к слегка обжаренному луку. Обжариваем овощи на огне чуть выше среднего. Пропускаем к овощам зубчики чеснока через пресс.

Варить рис стоит 6-7 минут. К овощной массе высыпаем сушеный базилик и соль, перемешиваем.

Часть обжаренных овощей выкладываем в тарелку.

К луку и моркови на сковороде добавляем томатную пасту, вливаем воду из отвара риса.

Фаршированные перцы с сочной начинкой. Каждую осень готовлю только их: вся семья в восторге

Смешиваем пасту с овощами в сковороде, выкладываем лавровые листья.

Рис промываем под холодной водой в сите. В тарелку с отложенной частью овощной массы добавляем куркуму. Нашинкованную петрушку кладем в фарш, а затем добавляем овощную смесь с куркумой.

Фаршированные перцы с сочной начинкой. Каждую осень готовлю только их: вся семья в восторге

Смешиваем рис с фаршем, солим по вкусу. Срезаем у перцев верхнюю часть, вынимаем внутренности. В перцы выкладываем фарш с рисом, не утрамбовываем плотно.

Кладем начиненные перцы стоя в глубокую кастрюлю, накрываем верхней частью, которую ранее срезали.

Фаршированные перцы с сочной начинкой. Каждую осень готовлю только их: вся семья в восторге

На перцы выливаем подливу из овощей и томатной пасты. Всю кастрюлю заливаем водой, ставим на медленный огонь.

Готовим фаршированные перцы 45 минут, прикрываем крышкой кастрюлю. Спустя заданное время убираем крышку, готовим перцы еще 5 минут.

Фаршированные перцы с сочной начинкой. Каждую осень готовлю только их: вся семья в восторге

Для рецепта желательно брать перцы средних размеров, больших можно взять 10 штук. Перед подачей не забудьте полить перцы подливой.

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