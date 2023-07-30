Описание приготовления:
Фаршированные калтыки — самостоятельное блюдо, к которому не нужно подавать гарнир. Но к ним прекрасно подойдет салат из свежих овощей и свежая зелень. Специи добавляйте по своему вкусу, а сыр должен хорошо плавиться.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Свиные калтыки 2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука (небольшого размера)
- Рис 2 Ст. ложки
- Майонез 1 Ст. ложка
- Сыр твердый 30 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный (горошком) 3 Штуки
- Зелень По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
202 ккал
Калорийность
9 г
Белки
13 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фаршированные свиные калтыки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фаршированных свиных калтыков.
Калтыки сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте порезанные репчатый лук и морковь. Все посолите, добавьте черный перец горошком и налейте полтора литра воды.
Варите калтыки на медленном огне, под закрытой крышкой, в течение 4 часов. Калтыки должны стать мягкими. Спустя время достаньте их из бульона и остудите.
Рис промойте и отварите в соленой воде до готовности, откиньте на сито и дайте отвару полностью стечь.
Разрежьте калтыки вдоль на две части и выложите в форму для запекания.
К рису добавьте тертый на средней терке сыр, мелко резаную зелень и рубленую морковь после отваривания калтыков.
Добавьте к рису майонез, специи, посолите и перемешайте.
Разложите начинку из риса поверх калтыков, заполняя каждое пустое пространство.
Форму с фаршированными калтыками поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 20-25 минут до золотистой корочки при температуре 180 градусов. Фаршированные калтыки достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!