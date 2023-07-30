Описание приготовления:

Фаршированные калтыки — самостоятельное блюдо, к которому не нужно подавать гарнир. Но к ним прекрасно подойдет салат из свежих овощей и свежая зелень. Специи добавляйте по своему вкусу, а сыр должен хорошо плавиться.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Свиные калтыки 2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука (небольшого размера)

Рис 2 Ст. ложки

Майонез 1 Ст. ложка

Сыр твердый 30 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный (горошком) 3 Штуки

Зелень По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

202 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные свиные калтыки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фаршированных свиных калтыков.

Калтыки сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте порезанные репчатый лук и морковь. Все посолите, добавьте черный перец горошком и налейте полтора литра воды.

Варите калтыки на медленном огне, под закрытой крышкой, в течение 4 часов. Калтыки должны стать мягкими. Спустя время достаньте их из бульона и остудите.

Рис промойте и отварите в соленой воде до готовности, откиньте на сито и дайте отвару полностью стечь.

Разрежьте калтыки вдоль на две части и выложите в форму для запекания.

К рису добавьте тертый на средней терке сыр, мелко резаную зелень и рубленую морковь после отваривания калтыков.

Добавьте к рису майонез, специи, посолите и перемешайте.

Разложите начинку из риса поверх калтыков, заполняя каждое пустое пространство.

Форму с фаршированными калтыками поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 20-25 минут до золотистой корочки при температуре 180 градусов. Фаршированные калтыки достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!