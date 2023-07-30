Фаршированные свиные калтыки

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Описание приготовления:

Фаршированные калтыки — самостоятельное блюдо, к которому не нужно подавать гарнир. Но к ним прекрасно подойдет салат из свежих овощей и свежая зелень. Специи добавляйте по своему вкусу, а сыр должен хорошо плавиться.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

  • Свиные калтыки 2 Штуки
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука (небольшого размера)
  • Рис 2 Ст. ложки
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Сыр твердый 30 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный (горошком) 3 Штуки
  • Зелень По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

202 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные свиные калтыки»

Фаршированные свиные калтыки

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фаршированных свиных калтыков.

Фаршированные свиные калтыки

Калтыки сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте порезанные репчатый лук и морковь. Все посолите, добавьте черный перец горошком и налейте полтора литра воды.

Фаршированные свиные калтыки

Варите калтыки на медленном огне, под закрытой крышкой, в течение 4 часов. Калтыки должны стать мягкими. Спустя время достаньте их из бульона и остудите.

Фаршированные свиные калтыки

Рис промойте и отварите в соленой воде до готовности, откиньте на сито и дайте отвару полностью стечь.

Фаршированные свиные калтыки

Разрежьте калтыки вдоль на две части и выложите в форму для запекания.

Фаршированные свиные калтыки

К рису добавьте тертый на средней терке сыр, мелко резаную зелень и рубленую морковь после отваривания калтыков.

Фаршированные свиные калтыки

Добавьте к рису майонез, специи, посолите и перемешайте.

Фаршированные свиные калтыки

Разложите начинку из риса поверх калтыков, заполняя каждое пустое пространство.

Фаршированные свиные калтыки

Форму с фаршированными калтыками поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 20-25 минут до золотистой корочки при температуре 180 градусов. Фаршированные калтыки достаньте и сразу подавайте к столу.

Фаршированные свиные калтыки

Приятного аппетита!

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