Фаршированный перец мясом и рисом классический – это всеми любимое блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Однако в этой статье вы узнаете, в какой посуде и с какими соусами можно тушить сочные перчики с аппетитной и сытной начинкой. В качестве мяса подходит не только свинина и говядина, но также птица (курица и индейка). Традиционно горячие перчики подаются к столу со щедрой порцией охлажденной жирной сметаны и зеленью.

Классический фаршированный перец с фаршем и рисом в кастрюле

Классический фаршированный перец с фаршем и рисом в кастрюле – это вкусное и сытное кушанье, которое станет для вас аппетитным обедом либо ужином. Мясистую мякоть болгарского перца прекрасно дополняет сочная начинка из свинины с овощами и крупой.

Ингредиенты –+2 порц.

Перец болгарский 4 шт.

Свинина 300 гр.

Рис белый 1 ст.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Томатная паста 100 гр.

Вода 1.5 ст.

Чеснок 4 зуб.

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Классический фаршированный перец с мясом и рисом готовится очень просто. Перед началом процесса приготовления очищаем овощи и ополаскиваем под струей воды вместе с мясом. Свинину нарезаем произвольными небольшими ломтиками, предварительно обсушив. В чашу блендера выкладываем очищенные зубчики чеснока и кусочки мяса. Перебиваем до консистенции фарша, отправляем в емкость, удобную для вымешивания. К фаршу высыпаем предварительно отваренный рис. Срезаем верхушки болгарского перца, вычищаем внутренности и ополаскиваем внутри и снаружи. Параллельно измельчаем лук с морковью и пассеруем овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости и легкого румянца. Зажарку высыпаем к свинине с рисом, солим и хорошенько перемешиваем. Начинкой наполняем перцы, заготовки помещаем в кастрюлю с толстым дном. По желанию накрываем «крышечками» перца. Заливаем перчики смесью из воды, томатной пасты и соли – тушим на медленном пламени 40-45 минут. Фаршированный перец с мясом и рисом готов! К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как приготовить фаршированный перец в духовке?

Фаршированный перец в духовке готовится очень просто и быстро, так как овощи добавляются в сыром виде и не требуют какой-либо тепловой обработки, соответственно, в ингредиентах вы так же не встретите ни капли растительного масла, из-за которого существенно увеличивается калорийность.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 800 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Рис сырой – 30 гр.

Лук – 200 гр.

Морковка – 150 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Сыр – 60 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками выкладываем фарш, очищенный лук с чесноком, пропущенный через мясорубку или блендер.

Шаг 2. Добавляем морковку, также измельченную автоматическими ножами.

Шаг 3. Крупу варим в подсоленной воде около 10 минут после закипания, сливаем излишки воды и отправляем в основной состав.

Шаг 4. Составляющие солим и вымешиваем до однородности.

Шаг 5. Сладкий перец разрезаем на половинки, удаляем перегородки и семена, фаршируем и укладываем в формочку для запекания.

Шаг 6. Для соуса в отдельной миске объединяем воду с томатной пастой, сметаной и небольшим количеством соли.

Шаг 7. Полученным раствором заливаем заготовки и накрываем огнеупорную посуду фольгой, готовим при 180 градусах 40-50 минут.

Шаг 8. Примерно за 7 минут до готовности, убираем фольгу и посыпаем кушанье сырной стружкой.

Шаг 9. Румяные перцы раскладываем по тарелкам и поливаем остатками соуса – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Перец, фаршированный мясом и рисом со сметаной

Перец, фаршированный мясом и рисом со сметаной – это диетический рецепт, в состав которого входит нежное куриное филе и ароматные итальянские травы. Такое кушанье идеально подходит для позднего ужина, после которого вы не ощутите тяжести в желудке, однако, надолго избавитесь от чувства голода.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Перец сладкий – 7 шт.

Филе куриное – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – ½ ст.

Соль – 1 ч.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сметана – 150 гр.

Зелень – по вкусу.

Травы итальянские – по вкусу.

Вода – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий перец тщательно промываем и обсушиваем, срезаем верхушки либо разрезаем вдоль на две половинки – удаляем внутренности. Подготовленные овощи выкладываем в глубокую сковороду.

Шаг 2. При помощи мясорубки измельчаем птицу, зелень и лук. Добавляем тщательно промытую рисовую крупу.

Шаг 3. Приправляем компоненты солью и итальянскими травами.

Шаг 4. Фарш с добавками вымешиваем и наполняем им сладкий перец.

Шаг 5. Параллельно смешиваем сметану с соевым соусом и водой.

Шаг 6. Заливаем соусом содержимое сковороды и готовим на умеренном пламени около 40 минут.

Шаг 7. Аппетитные перчики сервируем, украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!

Классические фаршированные перцы с рисом в мультиварке

Классические фаршированные перцы с рисом в мультиварке, тушенные до мягкости в нежном сливочном соусе на основе сметаны – это безумно вкусное кушанье, с приготовлением которого справится даже неопытный кулинар. Главное – соблюдайте рекомендации!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Фарш индюшачий – 600 гр.

Рис – 100 гр.

Морковка – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Сметана – 150 гр.

Вода/бульон – 400 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки отвариваем до полуготовности промытый рис, очищаем и ополаскиваем овощи, даем время обсохнуть.

Шаг 2. Избавляемся от семян и перегородок перцев, срезав часть с плодоножкой.

Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле 2-3 минуты обжариваем мелкие кубики репчатого лука, добавляем натертую на терке морковку, томим еще пару минут.

Шаг 4. В глубокой емкости смешиваем рис, фарш, зажарку, молотый перец и соль.

Шаг 5. Полученной смесью заполняем полости в перце, не слишком плотно, так как крупа увеличится в размере.

Шаг 6. Выкладываем полуфабрикаты в чашу.

Шаг 7. Перемешиваем воду или бульон со сметаной, солью и перцем для заливки.

Шаг 8. Перцы заливаем соусом и закрываем крышку, запускаем режим «тушение» на 45 минут. По окончании программы, оставляем кушанье на подогреве еще 10-15 минут.

Шаг 9. Сочное блюдо раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Перец с куриным фаршем и рисом

Перец с куриным фаршем и рисом – это традиционное славянское блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Однако вашему вниманию представляется рецепт ароматного и нежного перца, начиненного птицей и дополненного щепоткой сушеного базилика – пальчики оближешь!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 8 шт.

Фарш куриный – 300 гр.

Морковка – 1 шт.

Рис – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженный куриный фарш выкладываем в рабочую емкость, подходящую для вымешивания.

Шаг 2. К мясной составляющей высыпаем рисовую крупу, отваренную в подсоленной воде до полуготовности.

Шаг 3. Вбиваем одно куриное яйцо.

Шаг 4. Посыпаем базиликом и солью – тщательно вымешиваем компоненты.

Шаг 5. У перца обрезаем верхушки, удаляем семена и фаршируем подготовленной начинкой. Складываем заготовки в кастрюлю, заливаем кипятком и сдабриваем солью, а также натертой на терке морковью.

Шаг 6. Тушим на медленном пламени в течение 40-45 минут, и подаем к столу. Приятного аппетита!

Фаршированный перец с мясом и рисом в томатном соусе

Фаршированный перец с мясом и рисом в томатном соусе, запечённый в духовом шкафу – это невероятно нежное и аппетитное кушанье, которое порадует вас своей сочностью и насыщенным вкусом. Для готовки нам потребуются те компоненты, которые зачастую имеются под рукой у каждого.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 6 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 70 гр.

Сливки – 200 мл.

Паста томатная – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно промываем и очищаем болгарский перец, в нескольких водах промываем рис.

Шаг 2. К фаршу отправляем рис и соль.

Шаг 3. Ингредиенты хорошенько перемешиваем и фаршируем перчики.

Шаг 4. Полуфабрикаты выкладываем в форму, пригодную для готовки в духовом шкафу.

Шаг 5. В отдельной пиале объединяем сливки с пастой из перетертых томатов, по желанию солим.

Шаг 6. Переливаем сливочно-томатный соус к перцам, накрываем посуду фольгой.

Шаг 7. Запекаем кушанье на протяжении 45 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!

Фаршированный перец с индейкой и рисом

Фаршированный перец с индейкой и рисом, тушенный в свежих и сочных помидорах – это не только вкусное и ароматное блюдо, но еще и полезное, так как в его состав входят исключительно полезные и натуральные ингредиенты. В качестве крупы рекомендуем использовать рис сорта «басмати», он не требует предварительной варки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7-10.

Ингредиенты:

Фарш индюшачий – 500 гр.

Перец болгарский – 7-10 шт.

Помидоры – 1 кг.

Лук – 150 гр.

Морковка – 200 гр.

Рис – 100 гр.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук «освобождаем» от шелухи и режем на мелкие кусочки.

Шаг 2. Очищенную морковку измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 3. Килограмм спелых помидоров перебиваем в блендере до консистенции кашицы.

Шаг 4. Смешиваем промытый рис с предварительно размороженным фаршем из индейки.

Шаг 5. У перца обрезаем верхнюю часть и удаляем семена с перегородками, фаршируем подготовленной начинкой.

Шаг 6. В кастрюльке разогреваем немного подсолнечного масла и обжариваем лук до прозрачности.

Шаг 7. Засыпаем морковную стружку, перемешиваем и жарим еще 2-3 минуты.

Шаг 8. Переливаем томатное пюре.

Шаг 9. На овощную «подушку» выкладываем перцы.

Шаг 10. Приправляем горошинами перца и солью.

Шаг 11. Закрываем огнеупорную посуду крышкой и томим кушанье в течение 45 минут.

Шаг 12. Аппетитные перцы подаем к столу «с пылу, с жару» и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Перец, фаршированный с говядиной и рисом

Перец, фаршированный с говядиной и рисом – это классика советской кухни, которая пользуется популярностью и по сей день. Однако в этом нет ничего удивительного, так как сочетание сладкого перца с сытной и сочной начинкой никого не может оставить равнодушным!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 500 гр.

Перец сладкий – 8 шт.

Рис – ½ ст.

Морковка – 200 гр.

Лук – 3 шт.

Сметана – 100 гр.

Паста томатная – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем овощи, мелко нарезаем лук и трем на терке морковь. Половину овощей обжариваем до мягкости на растительном масле.

Шаг 2. В глубокой емкости перемешиваем фарш с зажаркой, солью, молотым перцем и рисом, отваренным до полуготовности.

Шаг 3. Обрезаем верхнюю часть перцев и вычищаем семена с перегородками, наполняем фаршем с добавками.

Шаг 4. На дно кастрюли подходящего размера высыпаем оставшиеся овощи, выкладываем сметану и пасту из томатов – хорошенько перемешиваем и сверху кладем перчики, заливаем водой наполовину высоты перцев.

Шаг 5. Готовим кушанье под крышкой на протяжении 40 минут.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Перец с мясом, рисом и подливкой в духовке

Перец с мясом, рисом и подливкой в духовке – это питательное кушанье, приготовив которое, вы избавите себя от раздельной и изнурительной готовки гарнира и основного блюда. Благодаря запеканию, перчики с нежной начинкой получаются безумно ароматными и вкусными.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 630 гр.

Фарш мясной – 350 гр.

Рис – 40 гр.

Морковка – 160 гр.

Лук – 160 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Масло подсолнечное – для жарки.

Сметана – 60 гр.

Соус томатный – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Лист лавра – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем хорошо промытую рисовую крупу до полуготовности в подсоленной воде, мелко нарезаем лук и при помощи терки измельчаем морковку. Сладкие перцы ополаскиваем и срезаем верхушки (не выбрасываем), вычищаем внутренности.

Шаг 2. Половину моркови и лука пассеруем на раскаленном подсолнечном масле до легкого румянца.

Шаг 3. Для начинки в объемной миске смешиваем фарш с рисом, зажаркой, одним зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, 60-70 миллилитрами воды, рубленой зеленью, солью и перцем.

Шаг 4. Перцы начиняем подготовленной массой, накрываем «крышечками».

Шаг 5. Для соуса в сковороде быстро подрумяниваем оставшиеся овощи и добавляем сметану, томатную пасту, второй измельченный зубчик чеснока и немного соли – доводим до кипения.

Шаг 6. Аппетитный соус переливаем в форму для запекания, сдабриваем лаврушкой и молотым перцем, выкладываем фаршированные перцы.

Шаг 7. Запекаем перчики в течение 50 минут при 180 градусах.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Фаршированный перец с мясом и рисом с помидорами

Фаршированный перец с мясом и рисом с помидорами – кушанье, идеальное во всех отношениях. Благодаря большому содержанию овощей в составе, блюдо отличается высоким показателем клетчатки. Фарш можете использовать любой, вкусно будет все равно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Перец сладкий – 10-14 шт.

Лук – 1-2 шт.

Морковка – 1-2 шт.

Помидоры – 200 гр.

Рис – 100 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – для жарки.

Специи для фарша – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем необходимый продуктовый набор.

Шаг 2. Очищаем лук с морковкой и измельчаем.

Шаг 3. Овощную нарезку обжариваем 3-4 минуты на разогретом растительном масле.

Шаг 4. Часть пассеровки выкладываем в тарелку, а в сковородку добавляем томатную пасту и сметану, постоянно помешивая, постепенно вливаем воду. Солим и перчим, доводим до кипения и убираем с конфорки.

Шаг 5. К фаршу добавляем мелко нарезанные томаты.

Шаг 6. Также в начинку отправляем подрумяненные овощи, промытый рис, рубленую зелень, соль и приправу для фарша.

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 8. Перцы вычищаем от семян и белых перепонок, обрезав верхушку.

Шаг 9. Перчики фаршируем и укладываем в кастрюлю подходящего размера.

Шаг 10. Заливаем полуфабрикаты соусом и доводим до кипения, затем убавляем нагрев и тушим кушанье 40 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 11. Раскладываем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!