Фаршированный перец мясом и рисом классический – это всеми любимое блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Однако в этой статье вы узнаете, в какой посуде и с какими соусами можно тушить сочные перчики с аппетитной и сытной начинкой. В качестве мяса подходит не только свинина и говядина, но также птица (курица и индейка). Традиционно горячие перчики подаются к столу со щедрой порцией охлажденной жирной сметаны и зеленью.
Классический фаршированный перец с фаршем и рисом в кастрюле
Классический фаршированный перец с фаршем и рисом в кастрюле – это вкусное и сытное кушанье, которое станет для вас аппетитным обедом либо ужином. Мясистую мякоть болгарского перца прекрасно дополняет сочная начинка из свинины с овощами и крупой.
Ингредиенты –+2 порц.
- Перец болгарский 4 шт.
- Свинина 300 гр.
- Рис белый 1 ст.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Томатная паста 100 гр.
- Вода 1.5 ст.
- Чеснок 4 зуб.
- Масло растительное 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 60 мин.
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Классический фаршированный перец с мясом и рисом готовится очень просто. Перед началом процесса приготовления очищаем овощи и ополаскиваем под струей воды вместе с мясом.
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Свинину нарезаем произвольными небольшими ломтиками, предварительно обсушив.
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В чашу блендера выкладываем очищенные зубчики чеснока и кусочки мяса.
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Перебиваем до консистенции фарша, отправляем в емкость, удобную для вымешивания.
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К фаршу высыпаем предварительно отваренный рис.
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Срезаем верхушки болгарского перца, вычищаем внутренности и ополаскиваем внутри и снаружи.
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Параллельно измельчаем лук с морковью и пассеруем овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости и легкого румянца.
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Зажарку высыпаем к свинине с рисом, солим и хорошенько перемешиваем.
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Начинкой наполняем перцы, заготовки помещаем в кастрюлю с толстым дном.
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По желанию накрываем «крышечками» перца.
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Заливаем перчики смесью из воды, томатной пасты и соли – тушим на медленном пламени 40-45 минут.
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Фаршированный перец с мясом и рисом готов! К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Как приготовить фаршированный перец в духовке?
Фаршированный перец в духовке готовится очень просто и быстро, так как овощи добавляются в сыром виде и не требуют какой-либо тепловой обработки, соответственно, в ингредиентах вы так же не встретите ни капли растительного масла, из-за которого существенно увеличивается калорийность.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 800 гр.
- Фарш мясной – 400 гр.
- Рис сырой – 30 гр.
- Лук – 200 гр.
- Морковка – 150 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сыр – 60 гр.
- Сметана – 4 ст.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Вода – 200 мл.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В миску с высокими бортиками выкладываем фарш, очищенный лук с чесноком, пропущенный через мясорубку или блендер.
Шаг 2. Добавляем морковку, также измельченную автоматическими ножами.
Шаг 3. Крупу варим в подсоленной воде около 10 минут после закипания, сливаем излишки воды и отправляем в основной состав.
Шаг 4. Составляющие солим и вымешиваем до однородности.
Шаг 5. Сладкий перец разрезаем на половинки, удаляем перегородки и семена, фаршируем и укладываем в формочку для запекания.
Шаг 6. Для соуса в отдельной миске объединяем воду с томатной пастой, сметаной и небольшим количеством соли.
Шаг 7. Полученным раствором заливаем заготовки и накрываем огнеупорную посуду фольгой, готовим при 180 градусах 40-50 минут.
Шаг 8. Примерно за 7 минут до готовности, убираем фольгу и посыпаем кушанье сырной стружкой.
Шаг 9. Румяные перцы раскладываем по тарелкам и поливаем остатками соуса – снимаем пробу. Приятного аппетита!
Перец, фаршированный мясом и рисом со сметаной
Перец, фаршированный мясом и рисом со сметаной – это диетический рецепт, в состав которого входит нежное куриное филе и ароматные итальянские травы. Такое кушанье идеально подходит для позднего ужина, после которого вы не ощутите тяжести в желудке, однако, надолго избавитесь от чувства голода.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 7 шт.
- Филе куриное – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Рис – ½ ст.
- Соль – 1 ч.л.
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Сметана – 150 гр.
- Зелень – по вкусу.
- Травы итальянские – по вкусу.
- Вода – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сладкий перец тщательно промываем и обсушиваем, срезаем верхушки либо разрезаем вдоль на две половинки – удаляем внутренности. Подготовленные овощи выкладываем в глубокую сковороду.
Шаг 2. При помощи мясорубки измельчаем птицу, зелень и лук. Добавляем тщательно промытую рисовую крупу.
Шаг 3. Приправляем компоненты солью и итальянскими травами.
Шаг 4. Фарш с добавками вымешиваем и наполняем им сладкий перец.
Шаг 5. Параллельно смешиваем сметану с соевым соусом и водой.
Шаг 6. Заливаем соусом содержимое сковороды и готовим на умеренном пламени около 40 минут.
Шаг 7. Аппетитные перчики сервируем, украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!
Классические фаршированные перцы с рисом в мультиварке
Классические фаршированные перцы с рисом в мультиварке, тушенные до мягкости в нежном сливочном соусе на основе сметаны – это безумно вкусное кушанье, с приготовлением которого справится даже неопытный кулинар. Главное – соблюдайте рекомендации!
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 1 кг.
- Фарш индюшачий – 600 гр.
- Рис – 100 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.
- Сметана – 150 гр.
- Вода/бульон – 400 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом готовки отвариваем до полуготовности промытый рис, очищаем и ополаскиваем овощи, даем время обсохнуть.
Шаг 2. Избавляемся от семян и перегородок перцев, срезав часть с плодоножкой.
Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле 2-3 минуты обжариваем мелкие кубики репчатого лука, добавляем натертую на терке морковку, томим еще пару минут.
Шаг 4. В глубокой емкости смешиваем рис, фарш, зажарку, молотый перец и соль.
Шаг 5. Полученной смесью заполняем полости в перце, не слишком плотно, так как крупа увеличится в размере.
Шаг 6. Выкладываем полуфабрикаты в чашу.
Шаг 7. Перемешиваем воду или бульон со сметаной, солью и перцем для заливки.
Шаг 8. Перцы заливаем соусом и закрываем крышку, запускаем режим «тушение» на 45 минут. По окончании программы, оставляем кушанье на подогреве еще 10-15 минут.
Шаг 9. Сочное блюдо раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Перец с куриным фаршем и рисом
Перец с куриным фаршем и рисом – это традиционное славянское блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Однако вашему вниманию представляется рецепт ароматного и нежного перца, начиненного птицей и дополненного щепоткой сушеного базилика – пальчики оближешь!
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 8 шт.
- Фарш куриный – 300 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Рис – 100 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Базилик сушеный – 1 щепотка.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно размороженный куриный фарш выкладываем в рабочую емкость, подходящую для вымешивания.
Шаг 2. К мясной составляющей высыпаем рисовую крупу, отваренную в подсоленной воде до полуготовности.
Шаг 3. Вбиваем одно куриное яйцо.
Шаг 4. Посыпаем базиликом и солью – тщательно вымешиваем компоненты.
Шаг 5. У перца обрезаем верхушки, удаляем семена и фаршируем подготовленной начинкой. Складываем заготовки в кастрюлю, заливаем кипятком и сдабриваем солью, а также натертой на терке морковью.
Шаг 6. Тушим на медленном пламени в течение 40-45 минут, и подаем к столу. Приятного аппетита!
Фаршированный перец с мясом и рисом в томатном соусе
Фаршированный перец с мясом и рисом в томатном соусе, запечённый в духовом шкафу – это невероятно нежное и аппетитное кушанье, которое порадует вас своей сочностью и насыщенным вкусом. Для готовки нам потребуются те компоненты, которые зачастую имеются под рукой у каждого.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 6 шт.
- Фарш мясной – 500 гр.
- Рис – 70 гр.
- Сливки – 200 мл.
- Паста томатная – 200 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно промываем и очищаем болгарский перец, в нескольких водах промываем рис.
Шаг 2. К фаршу отправляем рис и соль.
Шаг 3. Ингредиенты хорошенько перемешиваем и фаршируем перчики.
Шаг 4. Полуфабрикаты выкладываем в форму, пригодную для готовки в духовом шкафу.
Шаг 5. В отдельной пиале объединяем сливки с пастой из перетертых томатов, по желанию солим.
Шаг 6. Переливаем сливочно-томатный соус к перцам, накрываем посуду фольгой.
Шаг 7. Запекаем кушанье на протяжении 45 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!
Фаршированный перец с индейкой и рисом
Фаршированный перец с индейкой и рисом, тушенный в свежих и сочных помидорах – это не только вкусное и ароматное блюдо, но еще и полезное, так как в его состав входят исключительно полезные и натуральные ингредиенты. В качестве крупы рекомендуем использовать рис сорта «басмати», он не требует предварительной варки.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 7-10.
Ингредиенты:
- Фарш индюшачий – 500 гр.
- Перец болгарский – 7-10 шт.
- Помидоры – 1 кг.
- Лук – 150 гр.
- Морковка – 200 гр.
- Рис – 100 гр.
- Перец душистый горошком – 5 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Лук «освобождаем» от шелухи и режем на мелкие кусочки.
Шаг 2. Очищенную морковку измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.
Шаг 3. Килограмм спелых помидоров перебиваем в блендере до консистенции кашицы.
Шаг 4. Смешиваем промытый рис с предварительно размороженным фаршем из индейки.
Шаг 5. У перца обрезаем верхнюю часть и удаляем семена с перегородками, фаршируем подготовленной начинкой.
Шаг 6. В кастрюльке разогреваем немного подсолнечного масла и обжариваем лук до прозрачности.
Шаг 7. Засыпаем морковную стружку, перемешиваем и жарим еще 2-3 минуты.
Шаг 8. Переливаем томатное пюре.
Шаг 9. На овощную «подушку» выкладываем перцы.
Шаг 10. Приправляем горошинами перца и солью.
Шаг 11. Закрываем огнеупорную посуду крышкой и томим кушанье в течение 45 минут.
Шаг 12. Аппетитные перцы подаем к столу «с пылу, с жару» и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!
Перец, фаршированный с говядиной и рисом
Перец, фаршированный с говядиной и рисом – это классика советской кухни, которая пользуется популярностью и по сей день. Однако в этом нет ничего удивительного, так как сочетание сладкого перца с сытной и сочной начинкой никого не может оставить равнодушным!
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 500 гр.
- Перец сладкий – 8 шт.
- Рис – ½ ст.
- Морковка – 200 гр.
- Лук – 3 шт.
- Сметана – 100 гр.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем овощи, мелко нарезаем лук и трем на терке морковь. Половину овощей обжариваем до мягкости на растительном масле.
Шаг 2. В глубокой емкости перемешиваем фарш с зажаркой, солью, молотым перцем и рисом, отваренным до полуготовности.
Шаг 3. Обрезаем верхнюю часть перцев и вычищаем семена с перегородками, наполняем фаршем с добавками.
Шаг 4. На дно кастрюли подходящего размера высыпаем оставшиеся овощи, выкладываем сметану и пасту из томатов – хорошенько перемешиваем и сверху кладем перчики, заливаем водой наполовину высоты перцев.
Шаг 5. Готовим кушанье под крышкой на протяжении 40 минут.
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Перец с мясом, рисом и подливкой в духовке
Перец с мясом, рисом и подливкой в духовке – это питательное кушанье, приготовив которое, вы избавите себя от раздельной и изнурительной готовки гарнира и основного блюда. Благодаря запеканию, перчики с нежной начинкой получаются безумно ароматными и вкусными.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 630 гр.
- Фарш мясной – 350 гр.
- Рис – 40 гр.
- Морковка – 160 гр.
- Лук – 160 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Сметана – 60 гр.
- Соус томатный – 1 ст.л.
- Вода – 300 мл.
- Лист лавра – 2 шт.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом отвариваем хорошо промытую рисовую крупу до полуготовности в подсоленной воде, мелко нарезаем лук и при помощи терки измельчаем морковку. Сладкие перцы ополаскиваем и срезаем верхушки (не выбрасываем), вычищаем внутренности.
Шаг 2. Половину моркови и лука пассеруем на раскаленном подсолнечном масле до легкого румянца.
Шаг 3. Для начинки в объемной миске смешиваем фарш с рисом, зажаркой, одним зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, 60-70 миллилитрами воды, рубленой зеленью, солью и перцем.
Шаг 4. Перцы начиняем подготовленной массой, накрываем «крышечками».
Шаг 5. Для соуса в сковороде быстро подрумяниваем оставшиеся овощи и добавляем сметану, томатную пасту, второй измельченный зубчик чеснока и немного соли – доводим до кипения.
Шаг 6. Аппетитный соус переливаем в форму для запекания, сдабриваем лаврушкой и молотым перцем, выкладываем фаршированные перцы.
Шаг 7. Запекаем перчики в течение 50 минут при 180 градусах.
Шаг 8. Приятного аппетита!
Фаршированный перец с мясом и рисом с помидорами
Фаршированный перец с мясом и рисом с помидорами – кушанье, идеальное во всех отношениях. Благодаря большому содержанию овощей в составе, блюдо отличается высоким показателем клетчатки. Фарш можете использовать любой, вкусно будет все равно!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 500 гр.
- Перец сладкий – 10-14 шт.
- Лук – 1-2 шт.
- Морковка – 1-2 шт.
- Помидоры – 200 гр.
- Рис – 100 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Сметана – 4 ст.л.
- Вода – 500 мл.
- Масло растительное – для жарки.
- Специи для фарша – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем необходимый продуктовый набор.
Шаг 2. Очищаем лук с морковкой и измельчаем.
Шаг 3. Овощную нарезку обжариваем 3-4 минуты на разогретом растительном масле.
Шаг 4. Часть пассеровки выкладываем в тарелку, а в сковородку добавляем томатную пасту и сметану, постоянно помешивая, постепенно вливаем воду. Солим и перчим, доводим до кипения и убираем с конфорки.
Шаг 5. К фаршу добавляем мелко нарезанные томаты.
Шаг 6. Также в начинку отправляем подрумяненные овощи, промытый рис, рубленую зелень, соль и приправу для фарша.
Шаг 7. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 8. Перцы вычищаем от семян и белых перепонок, обрезав верхушку.
Шаг 9. Перчики фаршируем и укладываем в кастрюлю подходящего размера.
Шаг 10. Заливаем полуфабрикаты соусом и доводим до кипения, затем убавляем нагрев и тушим кушанье 40 минут, прикрыв крышкой.
Шаг 11. Раскладываем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!