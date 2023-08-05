Фаршированный перец с фаршем и рисом – это популярное у нас, родом из болгарской кухни блюдо, красивое, вкусное и имеющее простую технологию готовки. Очищенный овощ заполняется начинкой из мясного фарша с рисом, дополняется обжаренными морковью с луком и тушится или запекается под разными соусами. В этой статье вам предлагаются самые вкусные варианты как для домашнего обеда, так и для праздничного стола.

Классический фаршированный перец с фаршем и рисом в кастрюле

Классический фаршированный перец с фаршем и рисом в кастрюле самый простой, вкусный и достаточно быстрый вариант домашнего блюда для любого стола. Мясной фарш смешивается с отваренным рисом, луком и приправами. Им фаршируются очищенные перцы. Соус готовится из томатной пасты, сока или измельченных свежих/консервированных помидоров и дополняется обжаренным луком с приправами. Готовится блюдо в кастрюле на плите.

Ингредиенты –+3 порц.

Перец болгарский 12 шт.

Фарш мясной 800 гр.

Рис белый ½ ст.

Томатный сок 800 мл.

Лук репчатый 3 шт.

Соль по вкусу

Специи для фарша 1.5 ч.л.

Сахар-песок по вкусу

Лавровый лист 3 шт.

Перец душистый горошком по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 80 мин.

Фаршированный перец с фаршем и рисом готовится очень просто. Рис промыть, отварить в подсоленной воде в пропорции 1: 2 до полуготовности и остудить. В отдельную посуду переложить мясной фарш. К нему высыпать соль со специями и добавить мелко нарезанную луковицу. Затем к фаршу переложить отваренный рис. Рукой фарш с рисом хорошо перемешать до однородной текстуры. Одинакового размера болгарские перцы очистить от плодоножек с перегородками и семенами, и промыть. Вымешанным мясным фаршем заполнить подготовленные перцы. Для соуса обжарить на разогретом растительном масле и до мягкости нарезку остального лука. Любым кухонным гаджетом измельчить свежие/консервированные помидоры, чтобы получилось около 800 мл томатной мякоти, или взять готовый томатный сок. Томатный сок перелить в сковороду к обжаренному луку, добавить соль с сахаром и молотыми специями (например, имбирь, корица, гвоздика), перемешать и поварить пару минут. В кастрюлю для тушения уложить все фаршированные перцы и добавить лавровый лист с душистым перцем. Залить их приготовленным томатным соусом и потушить на небольшом огне в течение 40 минут от начала кипения. Затем огонь выключить и дать блюду настояться под крышкой еще 20 минут. Приготовленный в кастрюле классический фаршированный перец с фаршем и рисом разложить по порционным тарелкам и подать к столу горячим. Приятного аппетита!

Болгарский перец с фаршем и рисом, запеченный в духовке

Болгарский перец с фаршем и рисом, запеченный в духовке получается более вкусным, как и все запеченные блюда. Для запекания выбираются небольшие перцы, которые требуют меньше времени для готовки. В этом рецепте к мясному с рисом фаршу добавим немного обжаренных овощей и запечем перцы под сметано-томатным соусом.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 700 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Рис – 50 гр.

Морковь – 200 гр.

Лук – 200 гр.

Чеснок – 3 зубка.

Сметана 20% – 100 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Вода – 400 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 3 шт.

Зелень – по желанию.

Масло растительное – 4 ст.л.

Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем все ингредиенты для блюда. Мясной фарш берем смешанный (свинина с говядиной). Сметану берем жирную, чтобы не свернулась. Отвариваем рис до полуготовности.

Шаг 2. У перцев аккуратно срезаем верхушки и удаляем семена с перегородками. Очищаем морковь с луком и измельчаем морковь на терке, а лук мелкими кубиками.

Шаг 3. Измельченные овощи обжариваем на разогретом растительном масле и делим пополам.

Шаг 4. В отдельную посуду кладем мясной фарш, добавляем отваренный рис, половину овощной зажарки, мелко нарезанную зелень, немного воды для сочности и соль с черным перцем. Затем фарш тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Приготовленным фаршем полностью заполняем перцы.

Шаг 6. В сковороду к остальной овощной зажарке кладем томатную пасту, сметану, измельченный чеснок, соль, наливаем 250 мл горячей воды, тщательно перемешиваем до однородности и доводим соус до кипения.

Шаг 7. В небольшую форму для запекания вертикально ставим фаршированные перцы, прикрываем срезанными верхушками, заливаем сметано-томатным соусом и добавляем лавровый лист.

Шаг 8. Духовку включаем на 180°С. Запекаем перцы в течение 50 минут до мягкости этого овоща.

Шаг 9. Запеченные в духовке болгарские перцы с фаршем и рисом сервируем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Перец, фаршированный мясом и рисом со сметаной

Перец, фаршированный мясом и рисом, традиционно тушится в томатном соусе, но с добавлением сметаны, блюдо получается более нежным и мягким. Можно тушить только в сметане, разведенной водой или бульоном. В этом рецепте к сметане добавим небольшое количество томатной пасты для легкой кислинки, хотя это по желанию. Фарш и соус для перцев готовим без овощной зажарки, а только со специями.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 6 шт.

Фарш мясной – 600 гр.

Рис полуотваренный – 150 гр.

Лук – 1 шт.

Петрушка – 1 небольшой пучок.

Сметана 20% – 350 гр.

Чеснок – 3 зубка.

Томатный соус – 100 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Паприка – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У выбранных для фаршировки перцев аккуратно срезать верхушки, удалить перегородки с семенами и овощ промыть под проточной водой.

Шаг 2. В отдельную посуду переложить мясной фарш. Луковицу и небольшой пучок петрушки очень мелко нарубить ножом и переложить к фаршу. Затем к нему добавить полуотваренный рис и соль с черным перцем по своему вкусу. Фарш хорошо перемешать.

Шаг 3. Приготовленным фаршем начинить перцы, вертикально поставить в кастрюлю для тушения, прикрыть верхушками-крышечками, налить 200 мл воды и потушить на небольшом огне в течение 30 минут от начала кипения и под крышкой.

Шаг 4. Очищенные зубки чеснока измельчить через чесночницу. В сковороду или сотейник переложить жирную сметану, добавить измельченный чеснок, немного томатного соуса, соль с черным перцем перемешать и довести до кипения.

Шаг 5. Сметанный соус аккуратно перелить в кастрюлю вокруг перцев и потушить их еще 10 минут.

Шаг 6. Приготовленный перец, фаршированный мясом и рисом со сметаной разложить по тарелкам и сервировать к столу горячим. Таких перцев можно одновременно приготовить побольше, и кушать их можно в течение нескольких дней, храня в холодильнике. Приятного аппетита!

Перец, фаршированный куриным фаршем и рисом

Перец, фаршированный куриным фаршем и рисом будет у вас менее калорийным блюдом, что подойдет для любителей правильного питания. В этом рецепте куриный фарш немного обжарим с луком. Дополним блюдо морковью, чесноком и зеленью, и потушим перцы в томатном соусе, но его можно заменить и сметанным.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 1.5 кг.

Фарш куриный – 900 гр.

Рис – 200 гр.

Лук – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Чеснок – 5 зубков.

Томатная паста – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда. Овощи очистить и промыть. Фарш взять готовый или перекрутить через мясорубку филе курицы.

Шаг 2. У перцев удалить основание плодоножки, перегородки с семенами и еще раз ополоснуть холодной водой.

Шаг 3. Хорошо промыть рис и отварить до полуготовности в подсоленной воде.

Шаг 4. Лук мелко нашинковать. В сковороде разогреть 2 столовые ложки растительного масла и на нем немного обжарить, при помешивании, нарезку лука с куриным фаршем. Затем фарш остудить и смешать с рисом.

Шаг 5. На терке измельчить морковь. Чеснок измельчить ножом. В посуду для тушения налить две столовые ложки растительного масла и переложить измельченные морковь с чесноком. Добавить к ним томатную пасту с солью и черным перцем.

Шаг 6. Приготовленным куриным фаршем заполнить перцы и вертикально переставить поверх слоя морковки с чесноком. Налить к перцам горячую воду до половины высоты их, не менее. Тушить перцы на небольшом огне под крышкой в течение 40 минут, от начала закипания воды.

Шаг 7. Приготовленный перец, фаршированный куриным фаршем и рисом разложить по порционным тарелкам, дополнить петрушкой и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Фаршированный перец с фаршем и рисом в томатном соусе

Фаршированный перец с фаршем и рисом в томатном соусе относится к варианту классики и получается очень вкусным блюдом. Томатный соус можно сделать, что самое простое, из томатной пасты или измельчить помидоры. В этом рецепте вам предлагается приготовить такой соус по-другому, более вкусному варианту. Тушить перец в томатном соусе можно как на плите, так и в духовке.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 7.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 15 шт.

Фарш мясной – 800 гр.

Рис – 1 ст.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры свежие – 10 шт.

Чеснок – 5 зубков.

Перец чили – ¼ шт.

Соль – по вкусу.

Сахар – 2 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – 5 ст.л.

Тимьян свежий – 1/5 пучка.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Вода кипяченая – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом готовим томатный соус для перцев. Помидоры моем, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на большом огне в сотейнике на разогретом оливковом масле 7 минут, чтобы они дали много своего сока. В середине жарки к помидорам добавляем мелко нарубленный чеснок и перец чили. Затем их тушим еще 10-15 минут на среднем огне. К концу тушения добавляем соль с сахаром.

Шаг 2. Помидорную массу перетираем через густое сито для удаления кусочков кожуры.

Шаг 3. На мелкой терке измельчаем морковь. Лук нарезаем небольшими кубиками. Эти овощи обжариваем в сковороде на разогретом оливковом масле, до легкого золотистого цвета.

Шаг 4. В отдельную посуду перекладываем мясной фарш. Добавляем к нему полуготовый рис, овощную зажарку и соль с черным перцем.

Шаг 5. К фаршу для сочности наливаем полстакана кипяченой воды и все рукой хорошо перемешиваем.

Шаг 6. Болгарский перец моем, срезаем верхушки с плодоножкой, удаляем перегородки с семенами и заполняем приготовленным фаршем. Фаршированные перцы вертикально ставим в посуду для тушения и прикрываем срезанными верхушками.

Шаг 7. Затем перцы заливаем приготовленным томатным соусом. Поверх перцев кладем сметану и веточки свежего тимьяна. Доводим перцы до кипения и тушим на плите на небольшом огне под прикрытой крышкой, в течение 40 минут. Можно поставить посуду с перцами во включенную на максимальную температуру духовку. После начала кипения, снижаем нагрев духовки до 200°С и тушим перцы в течение 1 часа.

Шаг 8. Приготовленный фаршированный перец с фаршем и рисом в томатном соусе раскладываем по порционным тарелкам и сервируем к столу горячим. Приятного аппетита!

Фаршированный перец половинками

Вариант приготовления фаршированного перца половинками очень удобен, если перцы крупные, особенно приобретенные в маркете в зимнее-весеннее время. В этом рецепте половинки перцев фаршируем мясным фаршем с рисом и овощами. Запекаем их в духовке под сметано-томатным соусом.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 1 кг.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – 2 ч.л.

Паприка – 1 щепотка.

Зелень – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для фаршировки выберите перцы разного цвета. Их хорошо промойте, разрежьте на половинки, оставив плодоножку, и удалите семена с перегородками.

Шаг 2. Крупные перцы обычно имеют толстую плотную мякоть, поэтому их пару минут проварите на пару и салфеткой обсушите.

Шаг 3. Мясной фарш готовый или приготовленный своими руками переложите в отдельную посуду.

Шаг 4. Добавьте к фаршу мелко нашинкованную луковицу.

Шаг 5. На средней терке измельчите очищенную морковь и переложите к фаршу.

Шаг 6. По своему вкусу добавьте к фаршу соль с паприкой и черным перцем.

Шаг 7. Зелень промойте, мелко нашинкуйте и добавьте к фаршу.

Шаг 8. Заранее отварите до полуготовности промытый рис в воде с добавлением соли, и остудите.

Шаг 9. Переложите рис к фаршу и рукой все хорошо перемешайте.

Шаг 10. Для соуса в отдельной посуде смешайте сметану с томатной пастой и добавьте к нему также соль с черным перцем.

Шаг 11. Половинки перцев заполните фаршем и в один ряд выложите в форму для запекания. Залейте перцы приготовленным соусом. Духовку включите на 180°С.

Шаг 12. Запеките блюдо в течение 35-40 минут. Приготовленный фаршированный перец половинками сразу горячим сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Перец с фаршем и рисом в мультиварке

Многие хозяйки знают, что блюда в мультиварке готовятся проще, получаются более вкусные и не исключением будет перец с фаршем и рисом в мультиварке. Процесс приготовления и состав ингредиентов не отличаются от традиционного, а соус можно выбрать любой. В этом рецепте в фарш добавляем сырой рис, тушим перцы в сметано-томатном соусе, дополненном обжаренными морковью с луком на программе «Тушение». Перцы выбираем небольшие.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 7.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 14 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Томатная паста – 1.5 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Вода – 400 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Любой мясной фарш, готовый или приготовленный своими руками, переложить в отдельную посуду.

Шаг 2. Добавить к нему хорошо промытый сырой рис, мелко нашинкованную луковицу с зеленью, насыпать соль с любой приправой и рукой все хорошо перемешать.

Шаг 3. Подготовить перцы к фаршировке.

Шаг 4. Приготовленным фаршем начинить перцы, не заполняя их полностью, так как у нас рис сырой, и он увеличится в объеме при тушении. Перцы компактно и вертикально поставить в чашу мультиварки.

Шаг 5. Нарезать вторую луковицу. Морковь натереть на средней терке. Эти овощи обжарить в сковороде на разогретом растительном масле до мягкости.

Шаг 6. К ним добавить сметану с томатной пастой, соль, можно немного муки, чтобы соус был более густым, перемешать и пожарить пару минут. Затем тонкой струей налить горячую воду, насыпать соль, еще раз перемешать и довести до кипения.

Шаг 7. Приготовленным соусом залить перцы в чаше. Закрыть крышку мультиварки и включить программу «Тушение» на время по умолчанию.

Шаг 8. По завершении программы приготовленный в мультиварке перец с фаршем и рисом оставить на 10 минут в режиме «Подогрев», затем разложить по тарелкам, посыпать зеленью и в горячем виде сервировать к столу. Приятного аппетита!

Фаршированный перец в томатно-сметанном соусе

Фаршированный перец в томатно-сметанном соусе готовится просто, но будет у вас хорошим блюдом для любого стола и его вкус во многом определяет соус из сметаны с томатом. Для фаршировки подходят как свежие, так и замороженные перцы. В этом рецепте для сочности начинки к фаршу вместе с рисом, добавим обжаренные овощи. Более насыщенный вкус блюда сделаем обжаркой фаршированных перцев перед тушением в соусе. Готовим перцы в глубокой сковороде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 7.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 14 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 4 ст.л.

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 1 зубка.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 300 мл.

Масло растительное – 4 ст.л.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отвариваем до полуготовности хорошо промытый рис. Овощи очищаем и промываем. Лук мелко шинкуем. Морковь измельчаем на крупной терке. Эти овощи обжариваем до мягкости на разогретом растительном масле.

Шаг 2. К фаршу перекладываем отваренный рис, обжаренные морковь с луком, измельченный чеснок, соль с черным перцем и хорошо перемешиваем.

Шаг 3. Подготавливаем перцы к фаршировке. Их моем и удаляем плодоножки с перегородками и семенами.

Шаг 4. Приготовленным фаршем начиняем перцы и немного обжариваем их на среднем огне на разогретом растительном масле, что сделает этот овощ более вкусным.

Шаг 5. В отдельной сковороде в течение нескольких минут обжариваем томатную пасту с ложкой растительного масла. Добавляем к ней сметану, соль с сахаром, перемешиваем и наливаем горячую воду. Томатно-сметанный соус еще раз перемешиваем и доводим до кипения.

Шаг 6. Обжаренные перцы перекладываем в глубокую сковороду, заливаем приготовленным соусом, добавляем лавровый лист и тушим на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 40 минут от начала закипания.

Шаг 7. Приготовленный фаршированный перец в томатно-сметанном соусе сразу в горячем виде подаем к столу, дополнив нарезкой зелени. Приятного аппетита!

Перец с фаршем, рисом и грибами

Вариантом вкусной начинки для фаршировки перца может быть у вас мясной фарш с рисом и грибами. Мясной фарш подходит любой, а грибы, если есть возможность, лучше добавить лесные. В этом рецепте берем куриный фарш и обыкновенные шампиньоны. Грибы обжариваем вместе с морковью и луком. Рис заранее отвариваем до полуготовности. Тушим перцы в классическом сметано-томатном соусе.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 9 шт.

Фарш куриный – 500 гр.

Шампиньоны – 7 шт.

Рис – 1 ст.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зубка.

Томатная паста – 1 ст.л.

Сметана 20% – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Вода – 3 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистить лук с морковкой и мелко нарезать. Морковь можно измельчить на терке. Нарезку овощей обжарить на разогретом растительном масле до мягкости.

Шаг 2. Затем к этим овощам добавить нарезанные слайсами шампиньоны и пожарить до полного выпаривания грибного сока.

Шаг 3. К обжаренным ингредиентам на сковороду переложить отваренный рис.

Шаг 4. Затем добавить куриный фарш, соль и смесь перцев.

Шаг 5. Эти ингредиенты хорошо перемешать и через пару минут огонь выключить.

Шаг 6. Подготовить перцы и заполнить их приготовленной начинкой. Перцы переложить в посуду для тушения.

Шаг 7. В отдельную посуду положить жирную сметану и ложку томатной пасты. Налить три стакана воды, добавить соль и все хорошо перемешать.

Шаг 8. Сметано-томатным соусом залить перцы в кастрюле.

Шаг 9. Довести фаршированные перцы до кипения и потушить на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 40-50 минут.

Шаг 10. Приготовленный перец с фаршем, рисом и грибами разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Фаршированные перцы c рыбным фаршем и рисом

Фаршированные перцы c рыбным фаршем и рисом будут у вас отличным вторым блюдом для постного стола или для диетического, ведь калорийность их невысокая. В этом рецепте рыбный фарш делаем из филе хека. Перцы перед фаршировкой немного отвариваем. К рыбному фаршу добавляем только лук и отваренный рис со специями. Фаршированные перцы обжариваем и тушим в томатном соке без добавления сметаны. Готовится блюдо быстро и получается очень вкусным.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 9 шт.

Хек – 500 гр.

Рис – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Томатный сок – 500 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Душистый перец горошек – 6 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перец очищаем от перегородок с семенами, отрезаем плодоножки, промываем и отвариваем в течение нескольких минут в подсоленной воде.

Шаг 2. Затем откидываем на дуршлаг и остужаем.

Шаг 3. Тушку крупного хека чистим, разделываем на филе и промываем. Кожу можно не удалять.

Шаг 4. Затем филе перекручиваем через мясорубку с крупной решеткой или мелко рубим ножом.

Шаг 5. Добавляем к рыбному фаршу заранее отваренный до полуготовности рис.

Шаг 6. Лук измельчаем на крупной терке или на мясорубке, добавляем к фаршу и насыпаем соль со смесью перцев. Затем эти ингредиенты хорошо перемешиваем.

Шаг 7. Приготовленным рыбным фаршем заполняем перцы.

Шаг 8. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем на него фаршированные перцы.

Шаг 9. Обжариваем их на среднем огне по 5 минут с каждой стороны.

Шаг 10. Томатный сок смешиваем с солью и сахаром, и заливаем им перцы в сковороде. Добавляем лавровый лист с горошками душистого перца и доводим до кипения.

Шаг 11. Тушим перцы на небольшом огне, под прикрытой крышкой в течение 20 минут.

Шаг 12. Приготовленные фаршированные перцы c рыбным фаршем и рисом раскладываем по тарелкам и сервируем к столу в горячем виде. Блюдо можно подать к столу, вкусной холодной закуской. Приятного аппетита!