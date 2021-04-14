ФАС возьмет под контроль цены на отдых в Крыму

В Крыму проверят обоснованность цен на отдых. Такое поручение отдала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передают «chttp://crimea.ria.ru».

Турсезон с высокой загрузкой в Крыму может начаться уже в мае – эксперт Она подчеркнула, что некоторые СМИ сообщают, что отдых на полуострове стоит дороже, чем в Египте.

«Идут жалобы граждан на то, что поскольку закрываются страны для отдыха или не открываются по причине коронавируса, наши туристические компании, гостиницы начали очень резко поднимать цены. И это вместо того, чтобы наоборот создать привлекательные условия для граждан. Одна из газет недавно написала, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе «все включено», — возмутилась Матвиенко.