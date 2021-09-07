Фасаду здания в центре Севастополя возвращают первоначальный облик

Фото: ForPost

В историческом центре города продолжают тщательно приводить в порядок дом №6 по улице Генерала Петрова. В рамках капремонта специалисты очистили фасад механическим способом. Теперь они должны продолжить работы вручную с использованием абразивных материалов, пишет новостной портал ForPost.

«Если вы посмотрите внимательно на фасад: есть камни, повреждённые разными способами, видны дыры в фасаде. Работа с этим называется ручная докомпановка – это как реставрация – камень будет подбираться в Инкермане, под размер вырезаться и далее туда аккуратно вставляться. Швы будут затираться, чтобы не было видно, что ранее была утрата», – пояснил представитель субподрядной организации Эдуард Козлов.

Пока можно оценить только промежуточный результат, но даже сейчас внешний вид фасада ремонтируемого дома разительно отличается от соседнего здания.

Чтобы достичь такого эффекта, нужны не только квалифицированные специалисты, но и деньги – как отметил представитель ООО «Высотспецстрой», реставрация обходится в разы дороже обычного капремонта.

«Мы знали свои риски, что мы будем в минусе, но всё равно зашли выполнять эти работы. Да, они для нашей компании минусовые, но ничего страшного – мы не обеднеем, а городу поможем», – рассказал Эдуард Козлов.

Интересно, что изначально красивому зданию 1953 года постройки была уготована другая судьба. Оно не относится к объектам культурного наследия, так что его хотели оштукатурить. Правда, позже от этой идеи отказались. Работы начались с мастер-класса реставратора Анатолия Пряшникова. Он продемонстрировал, как с помощью современных технических средств вернуть зданию первозданный белоснежный цвет.