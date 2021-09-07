Фасаду здания в центре Севастополя возвращают первоначальный облик

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Фото: ForPost

В историческом центре города продолжают тщательно приводить в порядок дом №6 по улице Генерала Петрова. В рамках капремонта специалисты очистили фасад механическим способом. Теперь они должны продолжить работы вручную с использованием абразивных материалов, пишет новостной портал ForPost.

«Если вы посмотрите внимательно на фасад: есть камни, повреждённые разными способами, видны дыры в фасаде. Работа с этим называется ручная докомпановка – это как реставрация – камень будет подбираться в Инкермане, под размер вырезаться и далее туда аккуратно вставляться. Швы будут затираться, чтобы не было видно, что ранее была утрата», – пояснил представитель субподрядной организации Эдуард Козлов. 

Пока можно оценить только промежуточный результат, но даже сейчас внешний вид фасада ремонтируемого дома разительно отличается от соседнего здания.

Фасаду здания в центре Севастополя возвращают первоначальный облик

Чтобы достичь такого эффекта, нужны не только квалифицированные специалисты, но и деньги – как отметил представитель ООО «Высотспецстрой», реставрация обходится в разы дороже обычного капремонта.

«Мы знали свои риски, что мы будем в минусе, но всё равно зашли выполнять эти работы. Да, они для нашей компании минусовые, но ничего страшного – мы не обеднеем, а городу поможем», – рассказал Эдуард Козлов.

Фасаду здания в центре Севастополя возвращают первоначальный облик

Интересно, что изначально красивому зданию 1953 года постройки была уготована другая судьба. Оно не относится к объектам культурного наследия, так что его хотели оштукатурить. Правда, позже от этой идеи отказались. Работы начались с мастер-класса реставратора Анатолия Пряшникова. Он продемонстрировал, как с помощью современных технических средств вернуть зданию первозданный белоснежный цвет. 

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