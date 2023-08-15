Фасоль в томате на зиму

Отсутствие погреба уже давно не мешает хозяюшкам закрывать на зиму аппетитные заготовки (овощные, фруктовые и не только). Есть рецепты, благодаря которым ваши кулинарные творения смогут храниться при комнатной температуре хоть целый год. Сытная фасоль в томате — одна из таких закусок.

Закройте на зиму питательные бобовые в овощном соусе, чтобы облегчить процесс приготовления многих блюд. Ведь такая фасоль — идеальная добавка к борщу и роскошное дополнение к мясу. С ней вам не придется придумывать, что же такого в качестве закуски подать неожиданно пришедшим гостям.

Как правильно приготовить фасоль в томате

Для того чтобы заготовить на зиму вкуснейшую фасоль, вам не придется добавлять уксус. Воспользуйтесь греческой технологией и возьмите 1 ч. л. лимонной кислоты. Добавление этого естественного консерванта послужит гарантией, что ваша заготовка простоит до 12 месяцев (без холодильника и погреба).

Ингредиенты

Фасоль1,2 кг Помидор2 кг Болгарский перец5 шт. Сахар5 ст. л. Соль1,5 ст. л. Подсолнечное масло100 мл Лимонная кислота1 ч. л.

Приготовление

Заливаем фасоль холодной водой. Оставляем ее на 5–8 часов при комнатной температуре. После замачивания сливаем жидкость.Заливаем фасоль новой водой. Отправляем ее на огонь. После закипания варим фасоль на среднем огне до готовности (в течение 20–30 минут). Хорошенько промываем помидоры и болгарский перец. Обсушиваем овощи. У перца удаляем семена и плодоножки. Помидоры нарезаем произвольными кусочками.Пропускаем через мясорубку сладкий перец и томаты. В овощное пюре добавляем соль и сахар. Вливаем подсолнечное масло. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Большую кастрюлю с овощной смесью отправляем на плиту. Доводим всё до кипения. Убавляем огонь до минимального и варим соус в течение 20 минут (без крышки). Всыпаем в томатную смесь фасоль (без жидкости). Хорошенько перемешиваем. Снова доводим содержимое кастрюли до кипения. Провариваем всё на небольшом огне в течение 20 минут.Добавляем к фасоли лимонную кислоту. Тщательно перемешиваем. Держим всё на огне еще 5 минут. Убираем кастрюлю с плиты.Раскладываем фасоль с томатным соусом по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками. Укутываем банки одеялом. Оставляем их на кухне до полного остывания.

Затем можете перенести баночки с ароматной фасолью в место, где вы будете их хранить. Желательно, чтобы к заготовкам не было доступа прямых солнечных лучей. Понравился рецепт такой сытной закуски? Поделитесь им с близкими.