ФЦП развития Крыма и Севастополя сделают точнее

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Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя изменят – сделают точнее. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram. Он сообщил, что провел на прошлой неделе встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Подробно обсудили план развития города, строительство национального культурного центра. В целом, делаем очень активный план по развитию Севастополя. Мы внесли в Правительство программу ФЦП Крыма. Надеюсь, на днях её председатель утвердит, она всеми согласована. Это программа развития Крыма и Севастополя на ближайшие пять лет, где прописано до каждого объекта, что будет построено, что будет отремонтировано, какой итог получат жители и гости полуострова».

Напомним, в январе объем финансирования ФЦП был увеличен до 712 миллиардов рублей, а сама программа продлена до 2025 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале Правительства Российской Федерации.