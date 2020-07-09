Феодосийский музей Александра Грина отмечает полувековой юбилей

Ровно 50 лет назад, 9 июля 1970 года, в Феодосии был открыт литературно-мемориальный музей Александра Грина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

В этом доме писатель жил и работал с 1924 по 1929 год. Сегодня это один из самых посещаемых литературных музеев нашей страны, уникальный памятник российской и мировой культуры.

9 июля в музее открылись сразу две выставки «Музею Александра Грина – 50!» и «Страна человеческого сердца», которые продлятся до 1 сентября 2020 года. Здесь представлены гравюры К. Богаевского, С. Малышева, А. Бродского, И. Уткина, Р. Яхнина; акварели М. Волошина, Л. Герасимова, Ю. Горбачева, И. Костроминой, Э. Лец; гуаши Г. Полевого, Л. Тиможаевой; батики Л. Елисеевой, И. Николиной, Е. Перехватова, гравюры ХVIII века Жан-Жака Ле Во; иллюстрации к произведениям Александра Грина таких известных мастеров, как С. Бродский, Т. Толстая, А. Харшак, Г. Бажанов, О. Яхнин, Ю. Белькович, Н. Рушева, П. Тараненко, Е. Пушкарева, А. Худченко и многих других современных художников.

23 августа, к 140-летию со дня рождения писателя, в музее пройдут торжественные мероприятия.