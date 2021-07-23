Фестиваль «Глобальные Ценности» пройдёт в Севастополе

В Севастополе с 23 по 25 июля пройдет фестиваль «Глобальные Ценности». Зрителей ждет завораживающий мир танца и высокотехнологичных визуальных проекций.

Премьерный вечер фестиваля откроет гала-концерт, в программе которого 10 постановок российских и зарубежных хореографов – учеников Академии танца Бориса Эйфмана. В качестве исполнителей в программе примут участие выпускники «Школы Иннопрактики и Русских сезонов», блистательные танцовщики из 13 стран мира, обладатели престижных международных премий World Ballet Competition, USA International Ballet Competition, Global Art.

Художественный руководитель гала-концерта – Борис Эйфман, народный артист России, лауреат Государственных премий России, премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, президент Академии танца.