FIDE дисквалифицировала российского гроссмейстера из Крыма на полгода

Международная шахматная федерация дисквалифицировала воспитанника симферопольской шахматной школы, гроссмейстера России Сергея Карякина на полгода. Об этом сообщили на официальном сайте FIDE.

Карякин откроет шахматную школу в Симферополе и будет читать там лекции «Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE. Наказание вступает в силу с даты принятия этого решения — 21 марта 2022 года», — уточняется в тексте.

Ранее Карякин опубликовал в Twitter заявление, в котором поддержал действия президента РФ Владимира Путина по проведению спецоперации на Украине.