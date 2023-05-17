Филе курицы не размораживаю, а натираю на тёрке. Великолепный ужин для всей семьи

Готовку запеканок многие недооценивают. Это сытное и полезное блюдо, которое можно приготовить вкусно. Для того чтобы открыть новые способы приготовления запеканки, нужно воспользоваться современными рецептами.

Многие готовят запеканку старыми способами, добавляя много лишних несочетаемых компонентов. Стоит модернизировать данное блюдо. Например, убрать ингредиенты, которые кажутся лишними.

Так в разных странах появляются новые виды запеканок. Они могут быть почти идентичны друг другу.

Мы расскажем о том, как сделать вкусную запеканку из куриного филе и овощей.

Ингредиенты для куриной запеканки:

Куриное филе — 200 г;

Картошка — 650 г;

Сыр — 150 г;

Лук репчатый — шт.;

Соль — ч. л.;

Яйцо — шт.

Приготовление куриной запеканки:

Натираем на крупных резцах терки замороженное куриное филе и очищенный картофель. Перемешиваем компоненты, добавляем к ним натертый мелко сыр.

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, выкладываем в миску к куриному мясу и картофелю. Смесь солим, разбиваем в нее яйцо, смешиваем.

Массу из мяса и картофеля выкладываем на сковороду, смазанную растительным маслом. Смесь утрамбовываем и выравниваем по поверхности.

Необходимо обжарить массу с одной из сторон до золотистой корочки на среднем огне. При этом, накрывать запеканку во время готовки крышкой не нужно.

Далее переворачиваем запеканку на вторую сторону, накрываем крышкой. Продолжаем готовить на умеренном огне примерно 15 минут.

К картофельной смеси перед обжаркой можно добавить зелень — петрушку и укроп.

Получается весьма быстро блюдо, которое не требует разморозки мяса.