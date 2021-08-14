Фильмы 2021 онлайн

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«Дьявол носит Prada» — о молодом журналисте, который переезжает в Нью-Йорк, чтобы работать в индустрии моды. Ее босс, однако, чрезвычайно требователен и жесток и не позволит ей добиться успеха, если она не впишется в высококлассный элегантный вид их журнала, хотя все, чего она действительно хочет, быть хорошим журналистом.

Фред Фларски — одаренный и свободный журналист, умеющий попадать в неприятности. Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных женщин в мире — умный, искушенный и опытный политик. Когда Фред неожиданно сталкивается с Шарлоттой, он вскоре понимает, что она была его бывшей няней и влюбленностью в детстве. Когда Шарлотта решает баллотироваться на пост президента, она импульсивно нанимает Фреда в качестве спичрайтера, к большому разочарованию ее доверенных советников.

Специалист по борьбе с терроризмом берется на работу, защищая молодую наследницу. После того, как попытка похищения подвергает опасности их жизни, они должны бежать.

Главная героиня — милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на берегу Черного моря. Она решает вырваться из рутины проведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет множество сложных испытаний, которые порой превращаются в очень забавные истории.

Повседневный подросток-герой Ким Пять-с-плюсом и ее лучший друг Рон Стоппейбл отправляются в первый год обучения в старшей школе, спасая мир от злых злодеев. Хотя Ким и Рон всегда были на шаг впереди своих противников, ориентироваться в социальной иерархии старшей школы оказалось сложнее, чем герой боевиков мог себе представить. Поскольку Драккен и Шиго прячутся за кулисами, Ким приходится полагаться на свою семью и Возможную команду — Рона, технического гения Уэйда, нового друга Афину и Руфуса, голого землекопа.