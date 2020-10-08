Финальный этап конкурса «Детская новая волна – 2020» принял «Артек»

Юные голоса России – на крымской сцене. «Артек» принимает финальный этап конкурса «Детская новая волна – 2020». Юные таланты со всей страны на два дня – 7-8 октября – собрались на Крымском полуострове. Поддержать исполнителей приехали звёзды отечественной эстрады – народные артисты, продюсеры и композиторы.

Участников конкурса на трибунах приветствуют ликующие подростки – для отдыхающих в лагере детей подобное шоу – настоящий праздник. «Детская новая волна» для «Артека» – событие, ставшее уже доброй традицией. Здесь он проходит уже в 11-й раз и из года в год не перестаёт удивлять разнообразием стилей исполнения композиций.

География участников обширна: здесь – не только отечественные артисты, но и гости из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана и даже Испании. В числе финалистов – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мурад Хушлаев и Алиса Дё, а также участница проекта «Ты супер!» на НТВ Виктория Желудкова. Конкурс не только помогает талантливым ребятам проявить себя в песенном творчестве, но и побуждает участников артековской смены рискнуть и попробовать себя в музыке. Открывая фестиваль, официальную телеграмму-поздравление от Президента России Владимира Путина прочёл Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Этот замечательный фестиваль, ставший важной частью культурной жизни нашей страны в очередной раз собирает в Крыму ярких и талантливых ребят, чтобы дать им возможность проявить себя, поучиться мастерству у известных артистов. Желаю вам дальнейших успехов, удачи и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин».

Оценивает выступления финалистов опытное жюри – Лариса Долина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Алсу, Алексей Воробьёв, Сосо Павлиашвили, Юлия Савичева и Dava. Самое главное для организаторов – площадка остаётся вне политики. Всё внимание здесь уделяется исключительно творчеству и самореализации артиста.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Культура вне политики. А дети тем более. Какие проблемы? Тут наоборот радость, что ребята из других стран приехали сюда попробовать».

ИГОРЬ КРУТОЙ, председатель жюри «Детская новая волна 2020», народный артист Российской Федерации: «Талант – это такая штука, которую не взять в руки, не понюхать и на вкус не попробовать. Это или есть, или нет. До какой-то степени его можно развивать усидчивостью, качеством. Но если таланта нет – всё это можно развить лишь до какой-то точки. Для нас первый критерий – чтобы дети были довольны».

Имена победителей конкурса станут известны уже 8 октября. В год 95-летия «Артека» зародится новая традиция – звездные гости «Детской Новой волны» высадят магнолии и оливковые деревья в Международном детском центре.

Кирилл Попов, «Севинформбюро»