Финансисты и строители. Кто зарабатывает больше всех в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 41. АиФ-Крым №41 07/10/2020

Примерно три четверти работающих россиян имеют вторую работу, подработку, или находятся в поиске таковой. Ещё пять лет назад таких «многостаночников» было намного меньше. В Крыму рынок вакансий — таких, чтобы можно было удовлетвориться одной зарплатой, невелик. И при этом имеется много невостребованных самими жителями полуострова рабочих мест.

Как считают

В Крыму увеличилось число безработных за последний месяц С начала этого года в Крыму прибавилось безработных. По данным заместителя директора ГКУ РК «Центр занятости населения» Анжелики Бурец, в первом квартале уровень безработицы фиксировался на уровне 0,4-0,5% от всего трудоспособного населения. А сейчас он вырос до 5,2%, в тринадцать раз! Хотя среди вновь зафиксированных безработных — не только те, кто действительно лишился места. Немало крымчан, имеющих неофициальные доходы стали регистрироваться в качестве безработных, чтобы получить соцпособия и выплаты.

В прошлом году, сообщила начальник отдела статистики труда, науки, образования и культуры Крымстата Виктория Данюк, средняя номинальная зарплата — без налоговых удержаний, составила 32,7 тыс. рублей. Летом этого года она подросла до более чем 38 тысяч рублей. Но осенью и зимой снизится — это сезонная особенность Крыма.