Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить финскую взбитую кашу. Ягоды подойдут любые, но традиционно чаще готовят с брусникой. Можно использовать как свежую ягоду, так и заморозку. Количество сахара регулируйте по вкусу. Традиционно такая каша подается как десерт.

Основной ингредиент: Крупы / Манка

Блюдо: Горячие блюда / Каши

География кухни: Финская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Малина 50 Грамм

Клюква 50 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Манка 2,5 Ст. ложки

Сахар 1-2 Ст. ложек

Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 1

Калорийность

277 ккал

Калорийность

5 г

Белки

1 г

Жиры

63 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Финская взбитая каша»

Подготовьте все ингредиенты.

Вскипятите воду с сахаром и ягодами. После закипания варите 10 минут.

Процедите получившуюся жидкость от ягод и перелейте в ковшик.

Добавьте манку тонкой струйкой и ванильный ароматизатор. Варите кашу до загустения около 5 минут. Периодически помешивайте, чтобы не образовывались комочки.

Остудите кашу, чтобы она стала теплой. Переложите в глубокую миску. Затем миксером взбейте на высокой скорости.

Взбивайте, пока она не станет пышной и более светлой.

Финская взбитая каша готова, подавать ее можно со взбитыми сливками и ягодами. Приятного вам аппетита!