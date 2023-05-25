Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить финскую взбитую кашу. Ягоды подойдут любые, но традиционно чаще готовят с брусникой. Можно использовать как свежую ягоду, так и заморозку. Количество сахара регулируйте по вкусу. Традиционно такая каша подается как десерт.
Основной ингредиент: Крупы / Манка
Блюдо: Горячие блюда / Каши
География кухни: Финская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Малина 50 Грамм
- Клюква 50 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Манка 2,5 Ст. ложки
- Сахар 1-2 Ст. ложек
- Ванильный ароматизатор 1-2 Капель
Количество порций 1
Калорийность
277 ккал
Калорийность
5 г
Белки
1 г
Жиры
63 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Финская взбитая каша»
Подготовьте все ингредиенты.
Вскипятите воду с сахаром и ягодами. После закипания варите 10 минут.
Процедите получившуюся жидкость от ягод и перелейте в ковшик.
Добавьте манку тонкой струйкой и ванильный ароматизатор. Варите кашу до загустения около 5 минут. Периодически помешивайте, чтобы не образовывались комочки.
Остудите кашу, чтобы она стала теплой. Переложите в глубокую миску. Затем миксером взбейте на высокой скорости.
Взбивайте, пока она не станет пышной и более светлой.
Финская взбитая каша готова, подавать ее можно со взбитыми сливками и ягодами. Приятного вам аппетита!