Фирменный десерт «Шоколадная свежесть». Готовлю без выпечки за 10 минут

Шоколад влияет на многие сферы жизни человека. Причем какао-бобы имели вес в обществе довольно давно. Например, во времена существования Майя бобы служили денежной валютой.
Также, в XVIII веке военным платили шоколадом за службу. Правда, неизвестно, в какой стране валютой стал шоколад.
Многие ради шоколада готовы были выдать ценную информацию не только о друге, но и о своей стране.
Шоколадные десерты еще сильнее производили впечатление на человечество. По этой причине стоит приготовить дома шоколадный десерт.
Ингредиенты для шоколадного десерта:
- молоко — 450 мл;
- сливки — 150 мл;
- шоколад — 90 г;
- сахар — 70 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- какао — 25 г;
- крахмал — 30 г;
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл.
Приготовление шоколадного десерта:
В сотейник высыпаем ванильный и классический сахара, какао и крахмал. Заранее вливаем в желатин холодную воду, оставляем на 10 минут.
Измельчаем до состояния крошки шоколад. Заливаем содержимое сотейника сливками, перемешиваем, избавляемся от комочков.
Выливаем в смесь молоко, на среднем огне доводим до загустения. Добавляем в кипящую густую массу шоколад, растапливаем минуту и смешиваем компоненты.
Форму для выпечки застилаем пергаментом — дно и бортики. В остывающую смесь выливаем разогретый желатин, перемешиваем.
Выливаем шоколадную смесь в форму, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике до застывания на 4-5 часов.
После доставания десерта из формы, его рекомендуется посыпать какао-порошком.
В процессе приготовления также можно добавить к шоколадной массе орехи и ягоды.