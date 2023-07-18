Фирменный десерт «Шоколадная свежесть». Готовлю без выпечки за 10 минут

Шоколад влияет на многие сферы жизни человека. Причем какао-бобы имели вес в обществе довольно давно. Например, во времена существования Майя бобы служили денежной валютой.

Также, в XVIII веке военным платили шоколадом за службу. Правда, неизвестно, в какой стране валютой стал шоколад.

Многие ради шоколада готовы были выдать ценную информацию не только о друге, но и о своей стране.

Шоколадные десерты еще сильнее производили впечатление на человечество. По этой причине стоит приготовить дома шоколадный десерт.

Ингредиенты для шоколадного десерта:

молоко — 450 мл;

сливки — 150 мл;

шоколад — 90 г;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 10 г;

какао — 25 г;

крахмал — 30 г;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл.

Приготовление шоколадного десерта:

В сотейник высыпаем ванильный и классический сахара, какао и крахмал. Заранее вливаем в желатин холодную воду, оставляем на 10 минут.

Измельчаем до состояния крошки шоколад. Заливаем содержимое сотейника сливками, перемешиваем, избавляемся от комочков.

Выливаем в смесь молоко, на среднем огне доводим до загустения. Добавляем в кипящую густую массу шоколад, растапливаем минуту и смешиваем компоненты.

Форму для выпечки застилаем пергаментом — дно и бортики. В остывающую смесь выливаем разогретый желатин, перемешиваем.

Выливаем шоколадную смесь в форму, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике до застывания на 4-5 часов.

После доставания десерта из формы, его рекомендуется посыпать какао-порошком.

В процессе приготовления также можно добавить к шоколадной массе орехи и ягоды.