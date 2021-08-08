Фитнес, йога, пилатес. Массажные валики

Вы посещаете спортивный зал, тренируетесь под чутким руководством профессионального тренера, регулярно ходите к массажисту и даже косметологу на обертывания, лежите под термоодеялом и используете специальную косметику, но все равно не совсем удовлетворены тем как выглядит ваше тело? Возможно, пришло время купить массажный валик, который способен вторить настоящие чудеса, так как это приспособление обладает как лечебно-профилактическими свойствами так и косметологическим эффектом. То есть его использование (регулярное!) позволяет стать стройнее, подтянутее, разобраться, наконец-то, с апельсиновой коркой на ягодицах и бедрах и даже помочь своей пояснице стать прочнее, выносливее и здоровее.

В интернет магазине массажные валики или ролики можно подробнее подобрать в зависимости от назначения и желаемого результата. Ведь отличаются модели по своей конструкции, а точнее по поверхности, которая может быть как гладкой, так и рифленой и даже снабженной специальными шипами. Правда, не нужно волноваться, что шипы оставят раны на теле. Нет, при изготовлении валиков используются материалы прочные, но не способные нанести вред телу человека. Кроме того все рифленые элементы как и шипы на поверхности валика имеют скругленное окончание. То есть никакого «шанса» пораниться. Зато результат в виде роскошного тела вам гарантирован.

Спортивный инвентарь или средство для красоты

Определить, в группу каких приспособлений нужно отнести массажный валик сложно. Кто-то считает, что это часть спортивной экипировки, которая имеет цилиндрическую форму и предназначена для самомассажа. Это прекрасный способ снять напряжение с мышц после тренировки, сделать занятия более производительными и эффективными. Ведь мышцы восстанавливаются после такого массажа быстрее, соответственно, даже если вы занимаетесь каждый день, уже к следующей тренировке, ваше тело будет готово на все 100%.

Но специалисты индустрии красоты готовы поспорить с тренерами из фитнесс зала и настаивают на том, что массажный валик – это их профессиональный инвентарь, задача которого доводить фигуру до совершенства, а так же избавлять от целлюлита. Поэтому очень часто эти ролики можно увидеть на прилавках косметических бутиков. Но и специалисты из области вертебрологи так же претендуют на то, что это приспособление имеет к ним непосредственное отношение, ведь с его помощью можно вернуть здоровье спине.