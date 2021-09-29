Бобровая струя – интересное по своему химическому составу средство. Вырабатывается в организме бобров (самцов и самок) и содержит огромный перечень биологически активных веществ, которые оказывают оздоровительный эффект на многие системы органов человека, помогают справиться с неприятными недугами и улучшить самочувствие. Сами зверьки используют секрет желёз для пометки территории, самоисцеления при травмах, болезнях, холоде и голоде. Фито-препараты для похудения вы можете заказать на сайте nsplife.kiev.ua.

В медицинской деятельности экстракт препуциальных желез изготавливается в виде спиртовых настоек, порошка (для капсул), мазей. Химический состав показал, что в секрете содержатся такие вещества, как борнеол, коричная кислота, бензойная и салициловая кислоты, ацетофан и другие полезные для человеческого организма составляющие. Такое разнообразие целебных соединений обусловлено тем, что животные питаются обширным рационом из трав и других растений, относящихся к категории лекарственных. Наиболее эффективны средства, сделанные на чистой бобровой струе, добытой без убийственным методом и не содержащие самих мускусных желез животного.

Европейские производители используют без убийственный метод добычи бобровой струи для своих косметических средств и парфюмов. Также там изготавливаются и лекарственные препараты. Чистая бобровая струя, добытая без убийственным методом — наиболее эффективна и безопасна, однако на территории СНГ почти никто не изготавливает свои препараты таким образом. Это связано с дополнительными затратами для производителя.

Мускус Фито — это отличная пищевая добавка для прекрасной половины человечества, для тех, кто стремится заботиться о своем здоровье и хорошо выглядеть в любом возрасте. Побочным эффектом можно назвать повышение работоспособности, исчезновение чувства хронической усталости, раздражительности, нормализацию сна.

Бобровый мускус нашел своё использование не только в медицине, но и в такой отрасли, как косметология. Косметологи знают о выраженном воздействии кастореума – значительное улучшение внешнего вида и упругости кожи, а также улучшения состояния волос.