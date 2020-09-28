ФК «Севастополь» начал новый сезон с победы в дерби городов-героев

Футбольный клуб «Севастополь» начал новый сезон с домашней победы в дерби городов-героев. Матч стартового тура с керченским «Океаном» состоялся на главной городской арене в субботу, 26 сентября.

Первый тайм прошёл с подавляющим превосходством нашей команды. «Моряки» трижды отличились в воротах гостей: на 11-й минуте счёт открыл Захар Тарасенко, чётко пробив головой в угол. Вскоре ошибкой голкипера «Океана» воспользовался Александр Смирнов, поразив пустые ворота с центра поля. А перед самым перерывом один из новичков ФК «Севастополь» Артур Айметдинов сделал счёт 3:1.

Керчане ответили одним забитым мячом, и тот в свои ворота на 21-й минуте отправил защитник нашей команды Максим Давидчук. Внушительное преимущество «моряков», которые могли забить и больше, пошатнулось на исходе часа игры, когда грубой ошибкой хозяев воспользовался один из самых опытных футболистов «Океана» Борис Гогичаишвили – 3:2. После этого команда с востока Крыма пошла вперёд и попыталась спасти ничью. Севастопольцы же искали своё счастье в контратаках. Моменты для взятия ворот были и у тех, и у других. Однако больше счёт на табло не менялся. 3:2 – тяжёлая, но заслуженная победа «моряков» в первом матче нового, уже шестого сезона Крымской премьер-лиги.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Вышли вперёд, сделали разницу в два мяча. И опять сделали себе инфарктную концовку… Результатом доволен, игрой недоволен. Будем делать выводы, будем что-то менять, будем менять людей. Но всё равно будем играть в футбол».

Все фавориты в первом туре одержали прогнозируемые победы. На следующих выходных «моряки» отправятся в гости к новичку элитного дивизиона – команде «Гвардеец» из села Скворцово.