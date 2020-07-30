ФК «Севастополь» одержал победу в Керчи над местным «Океаном»

Фото: fcsevastopol.ru

Уверенная победа. ФК «Севастополь» в 22-м туре премьер-лиги Крымского футбольного союза одержал верх в дерби городов-героев. Столь необходимые в турнирной борьбе баллы «моряки» вырвали в Керчи у местного «Океана».

В первом тайме соперник показал довольно жесткую игру и активно шёл в нападение – к 20-й минуте керчане успели получить две желтые карточки: «горчичники» достались Борису Гогичаишвили и Артуру Жигулину. Но подобная тактика приносила свои плоды – у наших ворот постоянно появлялись опасные моменты, которые могли бы закончиться не в пользу севастопольцев. Но подобное течение игры мобилизовало «моряков» (они в синих футболках).

В середине первого тайма счёт открыл Захар Тарасенко, ловко войдя в штрафную с левого фланга – этому предшествовал грамотный прессинг со стороны подопечных Олега Лещинского. Футболисты «Океана» пытались перейти в контрнаступление, но до перерыва так и не смогли реализовать свои моменты.

Вторая половина встречи прошла в более спокойной обстановке. Правда, слишком опрометчивая игра в обороне нашей защиты чуть не привела к потере очков – на 81 минуте в ворота «моряков» назначили пенальти. Но голкипер и капитан севастопоьцев Сергей Науменко отразил 11-метровый удар. А уже спустя 5 минут сработало старое футбольные правило «не забиваешь ты, забивают тебе»: наша команда получила право на пенальти, который уверенно реализовал Виталий Мироненко.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Океан» – очень хорошая команда. Первый тайм владела преимуществом. Второй тайм – мы немного перестроили и погасили те атакующие порывы «Океана».

Эта победа позволила севастопольцам не только закрепиться на 3-й строчке в таблице, но и продолжить борьбу за серебряные медали чемпионата. Следующую встречу наша команда проведёт дома. В воскресенье, 2 августа, в 19:00 на родном стадионе «моряки» примут Бахчисарайский «Кызылташ».