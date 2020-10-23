ФК «Севастополь» при пустых трибунах дома обыграл феодосийскую «Фаворит-ВД Кафу»

Футбольный клуб «Севастополь» при пустых домашних трибунах обыграл феодосийскую «Фаворит-ВД Кафу». Встреча в рамках крымского чемпионата состоялась на 10 дней позже остальных матчей 4-го тура. Зрительские места в чаше стадиона пустовали из-за ограничений, введённых в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

По антуражу матч больше напоминал товарищеский. Севастопольцы (футболки белые) не привыкли играть на родном стадионе в подобной атмосфере, поэтому хоть и владели инициативой, действовали на поле несколько скованно. При этом счёт хозяева открыли достаточно быстро – на исходе четверти часа. На фланговый навес Олега Соловича откликнулся Дмитрий Матвиенко и вогнал мяч в ворота феодосийцев. Развить успех до свистка на перерыв у «моряков» не вышло, зато практически сразу после возобновления игры наша команда удвоила преимущество.

Ещё одну голевую передачу на свой счёт записал Олег Солович – на этот раз его прострел замкнул Захар Тарасенко. До конца матча у нашей команды были ещё шансы довести счёт до крупного, но цифры на табло больше не менялись. 2:0 – эта победа позволила севастопольцам догнать в турнирной таблице по очкам «Крымтеплицу» и перегнать их, возглавив пелотон – по дополнительным показателям.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Первый тайм был немножко скомканный. Но во втором тайме ребята добавили, те, кто вышли на замену, усилили игру. Это приятно. Счёт, думаю, должен был быть больше. Но выиграли 2:0 – рады и этому счёту».

Свой матч следующего, 5-го, тура ФК «Севастополь» вновь проведёт позже остальных команд – выездная игра с «Евпаторией» перенесена на 2 месяца вперёд. Поэтому ближайшая встреча «моряков» состоится 7 ноября. На главной городской арене севастопольцев ждёт крымское дерби, поединок против симферопольской «ТСК-Таврии».