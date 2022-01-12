ФК «Севастополь» вышел из отпуска и приступил к подготовке к весенней части сезона

Игроки и наставники ФК «Севастополь» вышли из отпуска и возобновили тренировки. 11 января команда впервые в новом году собралась на главной городской арене. Футболисты провели занятие в тренажёрном зале, а также выполнили беговые упражнения на открытом воздухе. Также «моряки» приступили к работе с мячом. Поделившись на три команды, они провели несколько двусторонних спаррингов на мини-футбольной площадке. В таком ритме коллектив будет работать на протяжении недели. 18 января игроки пройдут углублённый медицинский осмотр, после чего на следующий день отправятся в Алушту, где их ждут три учебно-тренировочных сбора.

СТАНИСЛАВ ГУДЗИКЕВИЧ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Следующий сбор, который будет в Алуште, он такой уже будет общеподготовительный. Второй – специально-подготовительный, он будет основным, где уже мы будем моделировать, наигрывать связки, комбинации, тактики, структуру ставить. И следующий сбор будет предсоревновательный. Но опять же, там будут контрольные игры. И мы будем работать над тем, чтобы команда больше поняла мои принципы и выполнение тех задач, которые будут поставлены перед нами».

Напомним, перед рождественскими каникулами было объявлено о том, что Станислав Гудзикевич сменил на тренерском мостике Олега Лещинского.

Новичков среди футболистов пока нет. Однако во время подготовки ожидается приезд на просмотр ряда игроков, в том числе и воспитанников местных спортивных школ. Возобновление соревновательного сезона намечено на 5 марта. На данный момент ФК «Севастополь» занимает вторую строчку в крымском чемпионате, отставая на 3 очка от лидера – симферопольской «ТСК-Таврии».