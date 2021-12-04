Фонд поддержки предпринимательства Севастополя подводит итоги двух лет работы

Фонд поддержки предпринимательства Севастополя подводит итоги за 2 года работы. Центр помогает предпринимателям, а также тем, кто планирует открыть свой бизнес, решить основные вопросы и помочь в развитии «с нуля». Предоставление услуг в фонде работает по принципу «единого окна». Директор центра «Мой бизнес» Наталья Борисова рассказала об итогах работы за 2 года.

НАТАЛЬЯ БОРИСОВА, директор центра «Мой бизнес»: «За этот период мы стали действительно территорией развития, на которую приходят предприниматели и обращаются со всеми своими проблемами, вопросами, которые мы готовы и успешно отрабатываем во всех направлениях деятельности».

За этот период центр оказал более 35 000 услуг. Из них 14 000 – это помощь по телефону. В фонде работает call-центр, специалисты которого всегда готовы поддержать предпринимателей. Также в этом году в полную силу стал работать центр кластерного развития и центр поддержки экспорта для предприятий, которые намерены оказывать услуги за рубежом.

НАТАЛЬЯ БОРИСОВА, директор центра «Мой бизнес»: «И за этот период времени 18 предпринимателей уже стали экспортёрами благодаря центру поддержки экспорта и успешно экспортируют свои товары и услуги в шесть зарубежных стран».

Вместе с этим центр «Мой бизнес» оказывает и финансовую поддержку предприятий. Так, было выдано порядка 345 микрозаймов на льготных условиях для малого и среднего бизнеса и самозанятых. Гарантийную поддержку за два года получили 234 предпринимателя. В целом, посещаемость центра увеличилась за последний год.

НАТАЛЬЯ БОРИСОВА, директор центра «Мой бизнес»: «Если мы говорим о том, что более 23 000 представителей малого и среднего бизнеса сейчас у нас в регионе, то, как минимум, уже каждый второй побывал в центре «Мой бизнес», за чем-то обратился или об этом слышал».

Директор центра утверждает, что в 2021 году повысился спрос на рекламную поддержку. Севастопольских предпринимателей больше всего интересует размещение рекламы своего бизнеса на радио, наружная реклама, в чём «Мой бизнес» всегда рад помочь. Однако на этом перечень услуг не заканчивается.

НАТАЛЬЯ БОРИСОВА, директор центра «Мой бизнес»: «Мы предлагаем нашим предпринимателям и успешно реализуем возможность сертификации товаров и услуг, что в денежном эквиваленте позволяет достаточно серьёзные суммы экономить. Ну, предположим, сертификация товаров и услуг стоимостью от 5 до 250 000 рублей варьируется в зависимости от потребности».

Центр «Мой бизнес» также проводит образовательные курсы для предпринимателей, которые проходят еженедельно. На них обсуждаются запрашиваемые слушателями темы, которые они считают проблемными – от систематизации бизнеса до кадровых решений.

НАТАЛЬЯ БОРИСОВА, директор центра «Мой бизнес»: «Мы готовы продолжать эту насыщенную повестку ежедневной трансляцией и в офлайн, и в онлайн. И готовы помогать методологически нашим предпринимателям в различных форматах: и бизнес-игры, и вебинары, и семинары, и тренинги. То есть мы будем это продолжать, и это актуально на сегодняшний день».

За весь период работы «Моего бизнеса» таких курсов проводилось около трёх сотен. Всего их посетили порядка 15 000 слушателей. Центр готов продолжать свою деятельность в 2022 году и реализовывать новые услуги в помощь предпринимательству.