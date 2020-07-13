«Форменный идиотизм» – Развожаев раскритиковал работу своих подчинённых

«Форменный идиотизм». Так временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев охарактеризовал ситуацию, которая сложилась с тротуаром на улице Правды. Сейчас там ведутся работы по прокладке теплотрассы. Столь резкую реакцию главы города вызвали размещённые в социальных сетях фотографии, на которых видно, как строители демонтировали часть уже отремонтированного покрытия.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Вот тротуар вначале сделали, заасфальтировали. Видите, новенький кусочек, бордюрный камень свежий. А потом приехали ГУП «Севтеплоэнерго» и решил там провести работы, уже свои».

Михаила Развожаева возмутила несогласованная работа профильных структур Правительства и представителей ресурсоснабжающих организаций.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Понятно, что насмешили людей, но теперь надо понять, как вот это всё происходит. Я год талдычу всем по поводу синхронизации, последовательности, комплексности и вот».

Заместитель губернатора Владимир Базаров в свою очередь отметил, что представители ГУП «Севтеплоэнерго» предпринимали попытки проложить теплотрассу в тот период, когда шли работы по благоустройству проезжей части.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя: «Севтеплоэнерго» проектируя замену теплотрассы и видя, что начались ремонтные работы, вышел на [ГУП] «Севавтодор» и попросил подождать. Я, к сожалению, тоже постфактум об этом узнал, я на своих, на [ГУП] «Севтеплоэнерго» спустил палкана, спросил, как такое произошло. Они говорят, мы просили, чтобы нас подождали. Но у дорожников были жёсткие сроки и ждать не смогли. Нам пришлось готовый проект перепроектировать, сдвигаться, из-под дороги уходить под тротуар, чтобы потери были меньшими. Естественно в проекте теплотрассы есть восстановление благоустройства».

Глава города призвал руководителя Департамента транспорта не подходить формально к ремонту дорог.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Ну это просто ваши подрядчики получили контракт, делают что хотят. Никто не контролирует ситуацию, никто не удосужился уточнить, сверить планы. Понятно. Отторговали, понятно, у них сроки, они не хотят получить штрафные санкции. Каждый занимается своим делом, на выходе, конечно, идиотизм форменный».

В заключении Михаил Развожаев предложил создать специальную комиссию, которая будет контролировать взаимодействие и согласованность действий профильных структур Правительства и ресурсоснабжающих организаций.