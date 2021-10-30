Формула правильного труда. Именно её учат сейчас предприятия Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 43. АиФ-Крым №43 27/10/2021 Сюжет Большие перемены

В общий «карман» Крыма деньги текут из разных источников. Самый крупный «финансовый водоём» — торговля. Но промышленность по объёмам средств занимает прочное второе место. Самыми мощными её отраслями являются обеспечение электроэнергией и газом, а также химическое производство и добыча полезных ископаемых.

Но и всё остальное, от машиностроения до продуктов, не менее важно. Любое предприятие, которое не перепродаёт, а что-то производит само, экономику республики укрепляет. И желательно, чтобы работало оно эффективно. В Республике Крым 27 компаний стали участниками нацпроекта «Производительность труда». К концу 2024 года их число увеличится до 42.

Меньше сил и затрат

Нацпроект стартовал в России в 2019 году, в нём участвуют 240 предприятий среднего и крупного бизнеса из 70 субъектов страны. Его цель — помочь бизнесу увеличить выработку, сократить потери и время протекания рабочих процессов. И результаты впечатляющие: производители увеличивают производство на 40-60 процентов, рабочее время сотрудников используется более рационально.