ForPost запустил финальное голосование за номинантов на премию «Народный выбор – 2020»

Фото: ForPost

Финальное голосование за номинантов общественной премии «Народный выбор – 2020» объявил на своём сайте новостной портал ForPost. В этом году предложено 10 номинаций. Претендентов на два главных звания премии – «Человек года» и «Антигерой года» предлагали читатели издания.

В первой номинации между собой соперничают Вячеслав Горелов (за защиту памятников истории и природы), Анатолий Туманов (за тихое упорство в борьбе за сохранение аутентичности), Инга Матяж (за работу инфекционной больницы во время пандемии), Михаил Развожаев (за планомерную работу с «наследием» Овсянникова), скульптор, воссоздавший фигуры львов для Матросского бульвара Виктор Королёв и Геннадий Басов. Есть и посмертная номинация – Пелагея Анатольевна Мазурова, медсестра-анестезист горбольницы №9, которая умерла, заразившись COVID-19 во время работы.

Список кандидатур Антигероя года более обширный, 12 человек. Самые яркие номинанты – директор «Херсонеса Таврического» Елена Морозова за уничтожение аутентичности музея-заповедника, начальник УМВД по Севастополю Павел Гищенко за уничтожение здоровых хвойников у здания полиции на площади Восставших, Сергей Шеховцов за дезорганизацию работы Севздрава, вице-губернатор Мария Литовко (за Балаклавскую марину и показушные результаты по развитию экономики), Михаил Развожаев (за безальтернативные выборы и кадровую политику), директор Департамента образования Елена Богомолова (за дезорганизацию учебного процесса во время пандемии, выплаты пособий и детского отдыха), и. о. директора Горхоза Евгений Горлов (за мусор в городе и свалки за пределами города).

Также предлагается выбрать народным голосованием событие и провал года в Севастополе, отметить самого запомнившегося за 2020-й политика, чиновника и общественника, проголосовать за лучший спектакль.

Вы можете поддержать и нас. В номинации «Проект года в СМИ» представлены два проекта НТС – документальный цикл «Хроника героической обороны Севастополя», который мы делаем вместе с Музейным историко-мемориальным комплексом «35-я береговая батарея» (автор – Ксения Багинская) и «Записки севастопольского экскурсовода» (автор – Ирина Дмитриева). Будем благодарны за вашу поддержку!

Проголосовать за выбранные кандидатуры во всех номинациях можно на этой странице.

Голосовать могут только зарегистрированные и авторизованные на ForPost пользователи. В каждой номинации можно выбрать только один вариант – для этого нужно поставить отметку в графе напротив. После того, как вы определитесь с кандидатами в каждой номинации и поставите галочки, нужно в самом низу странице нажать одну кнопку «Отправить». Голосование закончится ровно в полночь 10 декабря.

Премиальный знак и дипломы победителям и номинантам, которые войдут в тройку лидеров, состоится в онлайн-режиме 18 декабря.