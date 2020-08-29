Форум «Армия 2020» завершился в Севастополе красочным танковым и авиашоу

В Севастополе на базе парка «Патриот» завершился ежегодный военно-технический форум «Армия 2020». В заключительный день гостям показали боевые возможности российской армии. Зрители увидели проезд современной военной техники, показательные бои и выступление пилотажных групп. О том, как прошло красочное шоу на аэродроме «Южный» – смотрите в следующем сюжете.

Заключительный день международного форума «Армия 2020» собрал большое количество зрителей. Многие гости пришли целыми семьями.

Официальная часть форума началась с выступления командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова, а также глав Крыма и Севастополя. В торжественной обстановке состоялось вручение жилищных сертификатов молодым семьям военных, а также присвоение воинских званий.

АЛЕКСАНДР ДВОРНИКОВ, командующий войсками Южного военного округа: «На форуме удалось одновременно собрать большой круг специалистов различного профиля, представителей Министерства обороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских организаций высших учебных заведений».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Вы знаете, что Севастополь и армия неотделимы. Поэтому конечно же в городе-герое, в патриотической столице России как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, перспективы у форума «Армия» самые грандиозные. И то, что мы видели в эти дни – это только подтверждает».

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Считаю, что для повышения престижа и популяризации службы в вооруженных силах, крымской молодежи и севастопольской конечно необходимо такие форумы посещать» + «Ну а мы гордимся нашей Родиной Россией, любим свои вооруженные силы и желаем вам всем, друзья, мира, добра, ну а сегодня хороших впечатлений и эмоций. Слава вооруженным силам Российской Федерации».

Гостей форума ждала обширная выставка, где каждый мог не только увидеть, но и потрогать самое современное вооружение российской армии. За музыкальное сопровождение отвечали творческие коллективы Крыма, в том числе – Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Центральным событием форума стало красочное военное представление. По легенде, российский боевой вертолёт попадает под обстрел группы боевиков. Лётчики вынуждены катапультироваться и совершить посадку в логово врага. Под непрерывным огнём солдаты успевают найти укрытие и дождаться помощи основных сил.

На выручку нашим спешит боевая машина Тайфун-К – универсальный бронированный автомобиль весом 26 тонн. Под прикрытием вертолёта Ми-8 проходит эвакуация лётчиков, а подоспевшие основные силы зачищают территорию и ликвидируют остатки бандформирований.

Гостям форума продемонстрировали фигурное вождение автомобилей «Рысь». Под звуки классического вальса военные шофёры показали своё высокое мастерство, выполняя изящные пируэты на бронемашинах весом более 6 тонн.

Свои возможности в преодолении преград на пересечённой местности показал экипаж современного танка Т-72Б3. Боевая машина весом 46 тонн успешно прошла трамплин, глубокий брод и крутой подъём в гору.

Больше всего гостям форума понравилась операция по ликвидации базы боевиков. Согласно легенде, врагов обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата. В считанные минуты на место была отправлена отдельная бригада разведки Черноморского флота.

В заключительной части представления выступили пилотажные группы на вертолетах Ка-52 «Аллигатор». А пилоты самолётов СУ-30СМ показали зрителям воздушный бой.

«Как вам шоу, всё ли понравилось?

Вообще супер! Дети в восторге! Спасибо большое!

А тебе как?

Очень хорошо! Там много танков всяких было и БТР’ов. Понравилось очень!». «Замечательно вообще, что получилось попасть на это мероприятие. Приехали из Симферополя. Конечно, шикарное выступление, шикарное мероприятие. Надо так поддерживать для граждан всё. Спасибо вам большое».

В завершение последнего дня форума «Армия-2020» в Севастополе организаторы приготовили для гостей красочное световое шоу.

Николай Кузнецов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»