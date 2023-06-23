Рецепты Французская галета на украинский лад: подойдут любые сезонные ягоды или фрукты По Admin - 23 июня, 2023 0 22 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом очень популярны французские галеты, ведь их не только легко и удобно готовить, но и начинкой могут быть любые сезонные ягоды или фрукты. Галета на песочном тесте – вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет к чаю, кофе или компоту. Ее удобно брать в путь, на пикник или в путешествие. Читайте также В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Мы подготовили рецепт французской галеты с клубникой, но вы можете смело заменить ее на вишни, сливы или абрикосы. Рецепт галеты на песочном тесте Время: 80 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 100 граммов холодного сливочного масла; – 150 – 170 граммов муки; – щепотка соли; – 1 столовая ложка сахара; – 2 столовая ложка воды. Приготовление: Масло перетираем с мукой в крошку, добавляем соль и сахар и в конце воду. Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пленку, оставляем в холодильнике на 30 минут, чтобы оно отдохнуло. Раскатываем тесто на пергаменте, так будет легче. Для начинки берем любые ягоды, фрукты, добавляем сахар и если нужно – крахмал (если ягоды имеют много влаги). Выпекаем галету в разогретой духовке при 180 градусах около 30 – 40 минут до хорошо пропеченного низа. Бортики можно смазать яйцом перед выпеканием, но это по желанию. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнюю карамель к выпечке или напиткам. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Открываем сезон: рецепт оладий с клубникойПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощами