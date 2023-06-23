Французская галета на украинский лад: подойдут любые сезонные ягоды или фрукты

Летом очень популярны французские галеты, ведь их не только легко и удобно готовить, но и начинкой могут быть любые сезонные ягоды или фрукты.

Галета на песочном тесте – вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет к чаю, кофе или компоту. Ее удобно брать в путь, на пикник или в путешествие.

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Мы подготовили рецепт французской галеты с клубникой, но вы можете смело заменить ее на вишни, сливы или абрикосы.

Рецепт галеты на песочном тесте

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов холодного сливочного масла;

– 150 – 170 граммов муки;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовая ложка воды.

Приготовление:

Масло перетираем с мукой в крошку, добавляем соль и сахар и в конце воду.

Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пленку, оставляем в холодильнике на 30 минут, чтобы оно отдохнуло.

Раскатываем тесто на пергаменте, так будет легче.

Для начинки берем любые ягоды, фрукты, добавляем сахар и если нужно – крахмал (если ягоды имеют много влаги).

Выпекаем галету в разогретой духовке при 180 градусах около 30 – 40 минут до хорошо пропеченного низа.

Бортики можно смазать яйцом перед выпеканием, но это по желанию.

Приятного аппетита!

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