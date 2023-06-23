Французская галета на украинский лад: подойдут любые сезонные ягоды или фрукты

По
Admin
-
0
22

Летом очень популярны французские галеты, ведь их не только легко и удобно готовить, но и начинкой могут быть любые сезонные ягоды или фрукты.

Галета на песочном тесте – вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет к чаю, кофе или компоту. Ее удобно брать в путь, на пикник или в путешествие.

Читайте также В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол

Мы подготовили рецепт французской галеты с клубникой, но вы можете смело заменить ее на вишни, сливы или абрикосы.

Рецепт галеты на песочном тесте

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 100 граммов холодного сливочного масла;
– 150 – 170 граммов муки;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовая ложка воды.

Приготовление:

  • Масло перетираем с мукой в крошку, добавляем соль и сахар и в конце воду.
  • Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пленку, оставляем в холодильнике на 30 минут, чтобы оно отдохнуло.
  • Раскатываем тесто на пергаменте, так будет легче.
  • Для начинки берем любые ягоды, фрукты, добавляем сахар и если нужно – крахмал (если ягоды имеют много влаги).
  • Выпекаем галету в разогретой духовке при 180 градусах около 30 – 40 минут до хорошо пропеченного низа.
  • Бортики можно смазать яйцом перед выпеканием, но это по желанию.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнюю карамель к выпечке или напиткам.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА