Французская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицей

Непременно попробуйте этот открытый пирог с курицей и шпинатом, ведь он не только невероятно вкусен, но и очень сытный.

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Киш Лорен – классическое французское блюдо, известное во всем мире. Ее готовят в духовке с основой песочного теста и заливкой из сливок и яиц.

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Это универсальный рецепт. Тесто подходит к любой соленой начинке, заливка тоже. А такие ингредиенты как курица или шпинат можно заменять на рыбу, бекон, овощной микс или другие любимые продукты.

Рецепт пирога кош лорен с курицей и шпинатом

Время: 80 минут

80 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 125 граммов масла;

– яйцо;

– соль;

– 1 ложка холодной воды.

Для начинки:

– 300 граммов копченой курицы;

– горсть шпината;

– 150 граммов сыра чедер;

– 200 граммов грибов;

– 300 граммов жирных сливок;

– 3 куриных яйца;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Масло нарезаем кубиками и смешиваем с другими ингредиентами. Все должно быть холодным. Сначала тесто будет хрупкое, но потом соберется в кучу.

Долго не мешаем. Собралось в кучу, перемешалось до однородности – готово. Кладем в холодильник на 15 – 20 минут.

Грибы жарим на сковороде. Курицу нарезаем небольшими кубиками, а сыр натираем на мелкую терку.

Для заливки: смешиваем сливки, яйца, щепотку соли и перца.

Раскатываем тесто на столе с мукой толщиной 3 – 4 миллиметра. Выкладываем в форму.

Далее половину сыра, курицу, грибы и шпинат. Заливаем сливками с яйцами и сверху оставшийся сыр.

Запекаем при 180 градусах примерно 30 – 40 минут. Пирог должен стать плотным и не дрожать.

Приятного аппетита!

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