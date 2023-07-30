Рецепты Французская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицей По Admin - 30 июля, 2023 0 69 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Непременно попробуйте этот открытый пирог с курицей и шпинатом, ведь он не только невероятно вкусен, но и очень сытный. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Киш Лорен – классическое французское блюдо, известное во всем мире. Ее готовят в духовке с основой песочного теста и заливкой из сливок и яиц. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Это универсальный рецепт. Тесто подходит к любой соленой начинке, заливка тоже. А такие ингредиенты как курица или шпинат можно заменять на рыбу, бекон, овощной микс или другие любимые продукты. Рецепт пирога кош лорен с курицей и шпинатом Время: 80 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 250 граммов муки; – 125 граммов масла; – яйцо; – соль; – 1 ложка холодной воды. Для начинки: – 300 граммов копченой курицы; – горсть шпината; – 150 граммов сыра чедер; – 200 граммов грибов; – 300 граммов жирных сливок; – 3 куриных яйца; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Масло нарезаем кубиками и смешиваем с другими ингредиентами. Все должно быть холодным. Сначала тесто будет хрупкое, но потом соберется в кучу. Долго не мешаем. Собралось в кучу, перемешалось до однородности – готово. Кладем в холодильник на 15 – 20 минут. Грибы жарим на сковороде. Курицу нарезаем небольшими кубиками, а сыр натираем на мелкую терку. Для заливки: смешиваем сливки, яйца, щепотку соли и перца. Раскатываем тесто на столе с мукой толщиной 3 – 4 миллиметра. Выкладываем в форму. Далее половину сыра, курицу, грибы и шпинат. Заливаем сливками с яйцами и сверху оставшийся сыр. Запекаем при 180 градусах примерно 30 – 40 минут. Пирог должен стать плотным и не дрожать. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковый торт слоями по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыСамая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецептЧто приготовить к чаю: пирог из ревеня и корицыЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиБлюда, которые передавались годами: древние лемковские рецепты