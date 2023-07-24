В заведениях название «Фрамбуазье» встречается в виде пирожных, пирогов или пудингов. Обычно такие десерты сопровождаются взбитыми сливками или отчетливым ягодным соусом. Но в этот раз редакция «Со Вкусом» решила приготовить непревзойденный французский малиновый торт «Фрамбуазье» по оригинальному рецепту.

Этот роскошный десерт получается очень нежным и ароматным, сбалансированным по вкусу и текстуре. Пока печется сочный бисквит, вы можете приготовить творожный крем и ягодное конфи. Поэтому торт делается еще и сравнительно быстро. Кстати, если у вас нет свежей малины — не беда, подойдет и замороженная. Увидите, этот легкий и свежий торт съедается мгновенно.

Французский малиновый торт «Фрамбуазье»: нюансы приготовления

Перед тем как поставить тесто будущего бисквита в духовку, специалисты рекомендуют слегка постучать формой по столешнице. Это делается для того, чтобы выпустить пузырьки воздуха и бисквит получился еще более воздушным. Дабы сделать готовое блюдо с максимально ровным покрытием, неспешно промажьте кремом бока с помощью изогнутой спатулы.

Ингредиенты

Пшеничная мука130 г Сахар140 г Разрыхлитель10 г Яйцо3 шт. Молоко60 мл Подсолнечное масло60 мл Ваниль5 г Сахарная пудра100 г Сливочное масло300 г Сгущенное молоко100 мл Творог400 г Малиновое варенье50 г Краситель по вкусу Малиновое пюре200 г Крахмал30 г

Приготовление

Начните с приготовления бисквита. Для начала в подходящую миску выложите муку, 100 г сахара мелкого помола и разрыхлитель. Желтки и белки разделите и перемешайте в разных емкостях. К желткам присоедините молоко, влейте растительное масло. Интенсивно взбейте жидкую массу до однородности, введите ее в сухую смесь. Перемешайте всё до полного соединения компонентов.Далее энергично взбейте ваниль с белками в сухой обезжиренной посуде. Добавьте массу к предыдущим ингредиентам. Нагребающими движениями окончательно всё смешайте и переложите в стандартную разъемную форму. Поставьте форму с тестом в духовой шкаф на верхнюю полку. Готовьте бисквит при 175 градусах в течение 40–50 минут до упругости. Охладите корж в перевернутом виде. Далее переложите остывшую основу на подложку и аккуратно разрежьте на 3 коржа при помощи длинного тонкого ножа. Параллельно начинайте готовить творожный крем. Объедините сахарную пудру с порубленным сливочным маслом. Следом в течение 10 минут взбейте миксером сгущенку, домашний творог и малиновое варенье. Затем добавьте розовый пищевой краситель (в разумных пределах).После этого осторожными движениями соберите все составляющие воедино. На выходе получится приличное количество необыкновенно аппетитной творожной массы. Осталось приготовить малиновое конфи. Для этого добавьте в малиновое пюре 40 г сахара, нагрейте до первых признаков кипения, введите разведенный крахмал и, непрерывно помешивая, остудите. На заключительном шаге с помощью кондитерского мешка сделайте ободки из крема по краю заготовок, а в центр выложите малиновое конфи. Распределите его кондитерской палеткой, а поверх добавьте оставшийся крем. В финале можете покрыть торт кремовыми цветками. Готовый десерт поставьте в прохладное место (для стабилизации). Душевного чаепития!

Торт «Фрамбуазье» с малиной просто тает во рту, поэтому одного кусочка вам будет маловато. И смотрится он очень ярко и аппетитно, подойдет к любому празднику. Также вам может быть по душе следующее лакомство — ароматный сырник в духовке с маком и вишней.