Рецепты Французский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами По Admin - 17 мая, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Открытый пирог – классика французской кухни. Его называют киш Лорен и готовят с разнообразными начинками на основе из песочного теста. Киш с куриным филе и овощами станет не только великолепным украшением обыденного или праздничного стола, но и сытным обедом для всей семьи. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык Существует много рецептов и вариаций этого классического блюда французской кухни: с беконом, рыбой, овощами, сырным или курицей. Все они имеют свою изюминку, особый вкус и аромат. Тем не менее сегодня мы предлагаем попробовать киш на украинский лад: с курицей и стручковой фасолью. Рецепт киш Лорен с курицей и овощами Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 280 граммов муки; – 150 граммов масла; – 0,5 чайной ложки соли; – 1 яйцо; – 2 столовые ложки холодной воды. Для начинки: – 300 – 400 граммов куриного филе; – 1 болгарский перец; – 100 граммов кукурузы; – 100 граммов стручковой фасоли; – 6 помидоров черри; – 150 граммов твердого сыра; – 300 граммов сливок 30%; – 1 яйцо; – соль; – орегано; – чеснок. Приготовление: Для теста смешиваем муку с солью, добавляем холодное масло и перетираем в крошку. Вливаем яйцо и воду, быстро замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике на час. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем 4-5 минут. Добавляем специи и выжатый чеснок. Болгарский перец нарезаем полосками и обжариваем 3-4 минуты, добавляем стручковую фасоль, обжариваем еще 1-2 минуты. Высыпаем кукурузу, солим и посыпаем орегано. Тесто распределяем по форме (24 см), формируя бортики. К курице с овощами добавляем яйцо, сливки, 100 г сыра. Перемешиваем и выливаем на основание. Посыпаем оставшимся сыром, раскладываем половинки помидоров. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 40 – 45 минут. Разрезаем готовый пирог, как только немного остынет. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Жареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньи