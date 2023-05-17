Французский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами

Открытый пирог – классика французской кухни. Его называют киш Лорен и готовят с разнообразными начинками на основе из песочного теста.

Киш с куриным филе и овощами станет не только великолепным украшением обыденного или праздничного стола, но и сытным обедом для всей семьи.

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Существует много рецептов и вариаций этого классического блюда французской кухни: с беконом, рыбой, овощами, сырным или курицей. Все они имеют свою изюминку, особый вкус и аромат. Тем не менее сегодня мы предлагаем попробовать киш на украинский лад: с курицей и стручковой фасолью.

Рецепт киш Лорен с курицей и овощами

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 280 граммов муки;

– 150 граммов масла;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки холодной воды.

Для начинки:

– 300 – 400 граммов куриного филе;

– 1 болгарский перец;

– 100 граммов кукурузы;

– 100 граммов стручковой фасоли;

– 6 помидоров черри;

– 150 граммов твердого сыра;

– 300 граммов сливок 30%;

– 1 яйцо;

– соль;

– орегано;

– чеснок.

Приготовление:

Для теста смешиваем муку с солью, добавляем холодное масло и перетираем в крошку. Вливаем яйцо и воду, быстро замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике на час.

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем 4-5 минут. Добавляем специи и выжатый чеснок.

Болгарский перец нарезаем полосками и обжариваем 3-4 минуты, добавляем стручковую фасоль, обжариваем еще 1-2 минуты. Высыпаем кукурузу, солим и посыпаем орегано.

Тесто распределяем по форме (24 см), формируя бортики. К курице с овощами добавляем яйцо, сливки, 100 г сыра. Перемешиваем и выливаем на основание. Посыпаем оставшимся сыром, раскладываем половинки помидоров.

Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 40 – 45 минут. Разрезаем готовый пирог, как только немного остынет.

Приятного аппетита!