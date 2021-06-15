FrendeX является копией не менее популярного проекта Финико

Основные участники биржевых торгов

Сейчас все более популярной становится профессия трейдера, поэтому в рамках этой статьи рассмотрим ее основные аспекты. В первую очередь следует рассмотреть три на сегодня основных вида рынков:

Это товарные рынки, где сделки осуществляются с различными материальными ценностями (к примеру, золотом или нефтью); Валютные рынки, на которых объектом купли/продажи являются различные валюты (доллары, евро, рубли и т.д.). Из валютных рынков наиболее широко известен Форекс (Forex); Фондовые биржи, на которых осуществляют продажу и покупку ценных бумаг, таких, как акции и фьючерсы.

Разумеется, работа на каждом из вышеупомянутых рынков требует определенных профессиональных знаний и навыков. Многие компании сейчас проводят уроки биржевой торговли, ориентированные не только на работу на одном конкретном рынке, но даже на конкретные условия торговли (к примеру, конкретные валютные пары, определенные типы ценных бумаг и т.д.). Это объясняется спецификой различных рынков.

Очевидно, что обучение торговле на Форекс следует начать с понимания роли всех участников рынка.

Итак, трейдер – это человек, который занимается покупкой и продажей активов рынка с целью заработка на разнице курсов. Иными словами, покупает дешевле, продает дороже, когда курс валюты или ценной бумаги возрастает, и наоборот.

Брокер – это компания, выступающая посредником между трейдером и рынком и осуществляющая за его средства и на основе его указаний сделки по покупке/продаже. Брокеры нужны для поддержки мелких трейдеров, активов, которых не хватает для самостоятельных торгов. Это осуществляется путем предоставления «кредитного плеча» – кратного наращивания активов трейдера. Если вы ищете хорошего брокера, обратите внимание на информацию в статье.

Маклер – также рыночный посредник, изучающий котировки материальных ценностей и валют и на основе своих знаний и навыков осуществляющий посредническую деятельность между брокерами покупателей и продавцов.

Чтобы эффективно вести торги, успешный трейдер должен хорошо владеть как техническим (т.е. анализом графиков, «фигур» и т.д.), так и фундаментальным анализом. Фундаментальный анализ включает в себя анализ глобальных экономических показателей, таких, как ставки рефинансирования центральных банков крупнейших государств, динамика валового национального дохода этих государств, объемы продаж объектов недвижимости и т.д.