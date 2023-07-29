Фрикадельки для супа — это необыкновенно вкусный полуфабрикат, который готовят из различных видов мяса и птицы. Технология их приготовления максимально простая. Суп с фрикадельками выходит очень аппетитным и пользуется большой популярностью среди детей и взрослых. Блюдо без труда сможет приготовить даже дилетант.

Фрикадельки из фарша для супа

Фрикадельки из фарша для супа – заготовка, приготовление которой занимает не более получаса. Полуфабрикат готовится просто, при желании и наличии места в холодильнике, можно приготовить такие заготовки впрок. Заморозка сэкономит время, а если имеется бульон, сварить суп сможет каждый.

Ингредиенты –+6 порц.

Фарш 400 гр.

Паприка 1 ст.л.

Петрушка 20 гр.

Чеснок 1 зуб.

Лук репчатый 1 шт.

Сахар-песок 1 щепотка

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Сухари панировочные по вкусу

Шаги 25 мин.

Фрикадельки для супа готовятся очень просто. Подготавливаем фарш, размораживаем, берем охлажденный или перекручиваем через мясорубку мясо. Мясной полуфабрикат может быть любым. Очищаем лук и чеснок, ополаскиваем петрушку. Чтобы придать фаршу более гладкую и вязкую текстуру, измельчаем его еще раз, используя мелкую решетку. Лук, петрушку и чеснок тоже перекручиваем. К полученной смеси кладем специи. Активно перемешиваем. Хорошо отбив заготовку, можно не добавлять в фарш яйцо. При отбивании, фарш становится вязким и не требует скрепляющих ингредиентов. Смочив руки в воде, скатываем фрикадельки одного размера. При желании фрикадельки панируем в панировочных сухарях. В таком виде можно заморозить полуфабрикат. Подготовленные фрикадельки перемещаем охлаждаться на 20 минут. Такие фрикадельки можно использовать для приготовления супов, отваривать или запекать. Приятного аппетита!

Фрикадельки из куриного фарша для супа

Фрикадельки из куриного фарша для супа готовятся просто, а выходят сочными. Супы с такими заготовками получаются легкими и максимально вкусными. Достаточно легкий рецепт найдет отклик среди занятых людей. Такие фрикадельки можно сварить отдельно и подавать с готовым бульоном.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Филе куриной грудки – 250 гр.

Специи – по вкусу.

Яйцо куриное – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Белый хлеб – 2 кусочка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем куриное филе и очищенную головку лука. Разрезаем на удобные сегменты, которые с легкостью поместятся в мясорубке или блендере.

Шаг 2. Измельчаем птицу вместе с луком удобным для вас способом. После чего вбиваем яйцо и приправляем специями.

Шаг 3. Размачиваем хлеб без корочек в воде или молоке. Немного отжав размоченную хлебную массу, выгружаем к остальным составляющим. Перекручиваем, пока консистенция не будет устраивать.

Шаг 4. Из получившегося фарша скатываем фрикадельки желаемого размера.

Шаг 5. Ставим кипятиться воду и опускаем по одной фрикадельки в кипяток. Варим 7-10 минут в зависимости от размера. Достаем и кушаем с овощами. Или разливаем по мискам вместе с бульоном, в котором варились фрикадельки.

Шаг 6. Фрикадельки получаются сочными и очень аппетитными. Фрикадельки не обязательно использовать сразу, можно заморозить и готовить по мере необходимости.

Шаг 7. Куриные фрикадельки подойдут для супа с вермишелью, рисом или с овощами по вашему усмотрению. Приятного аппетита!

Суп с фрикадельками из говядины

Суп с фрикадельками из говядины обладает изумительным внешним видом и безупречным вкусом. На весь процесс уходит около часа. А если позволяет время, можно наделать заготовок и заморозить. Яркое угощение придется по душе многим. Приятное сливочное послевкусие получается благодаря использованию сливок, которые при желании можно заменить молоком, но послевкусие будет не таким насыщенным.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 300 гр.

Сливки 20% – 200 мл.

Картофель – 350 гр.

Морковь – 80 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Крупа манная – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1,2 л.

Яйца куриные – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Петрушка – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Очищаем корнеплоды и клубни, применяя экономку. С головки лука счищаем цветной слой. Обдаем плоды под краном.

Шаг 2. Нарезаем картошку, как обычно для супа.

Шаг 3. Морковку режем нетолстыми полукружочками. Или используем другой метод нарезки.

Шаг 4. Закипятив воду, забрасываем картофельные кусочки.

Шаг 5. Туда же погружаем морковную нарезку. Готовим треть часа.

Шаг 6. Мясной полуфабрикат перекладываем в чашу и разбиваем яйцо категории С1.

Шаг 7. Понемногу подсыпаем манку. Количество крупы зависит от влажности фарша. Приправляем массу специями.

Шаг 8. Вымешиваем фарш до однородности. Отбиваем, чтобы образовались белые волокна.

Шаг 9. Формируем колобочки равной величины. Когда пройдет четверть часа с момента варки овощей, закладываем мясные шарики и готовим 10 минут.

Шаг 10. Очищенную головку лука нарезаем кубиком.

Шаг 11. Раскалив сковородку с растительным маслом, пассеруем луковую нарезку. Не забываем размешивать.

Шаг 12. Измельчаем вымытую петрушку или используем зелень по наличию.

Шаг 13. Спустя 10 минут в кастрюльку отправляем зажарку. Солим и перчим.

Шаг 14. Вливаем сливки любой жирности.

Шаг 15. Высыпаем ароматную петрушку, размешав, готовим суп 10 минут.

Шаг 16. Душистый супчик разливаем по пиалам.

Шаг 17. Приглашаем домочадцев обедать. Супчик хорошо насыщает и доставляет удовольствие. Приятного аппетита!

Суп с фрикадельками из индейки

Суп с фрикадельками из индейки – низкокалорийное блюдо, которое утолит голод и не повлияет на фигуру, доставив приятные впечатления. Воплощение аппетитного супчика практически не требует усилий. Все продукты можно найти в супермаркете. Фарш используем покупной или домашнего приготовления.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Фарш индейки – 500 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Прованские травы – по вкусу.

Вода – 2,5 л.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2-3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Овощная приправа – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Набрав в кастрюлю воды, устанавливаем над огнем и ждем закипания.

Шаг 2. Обработав лук и морковку, произвольно нарезаем. Выгружаем одну луковицу и морковь в кипяток.

Шаг 3. Чистим картофельные клубни и режем не слишком крупно. Забрасываем в кастрюлю. Варим до мягкости.

Шаг 4. Мясной полуфабрикат из индейки выкладываем в удобную миску. При желании фарш готовим самостоятельно, используя филе или мякоть бедра. Перемалываем мясо при помощи мясорубки. Приправляем солью и перцем. Мелко рубим одну луковицу и перекладываем к мясной заготовке.

Шаг 5. Перемешав полуфабрикат и слегка отбив, формуем небольшие шарики. Чтобы они имели красивую форму, для удобства смачиваем ладони в воде.

Шаг 6. Забросив колобочки в суповую основу, продолжаем варить до полной их готовности. Время зависит от размерности шариков. Когда фрикадельки сварятся, они всплывут вверх.

Шаг 7. Минут за 5 до завершения варки сдабриваем приправами для насыщенного и богатого вкуса. Добавляем пряности и душистые травы по желанию.

Шаг 8. Готовый суп распределяем по суповым тарелкам. По усмотрению присыпаем рубленой зеленью или растираем сухие травы (петрушку, укроп и прочее).

Шаг 9. Зовем домочадцев и наслаждаемся диетической пищей. Приятного аппетита!

Суп с рыбными фрикадельками

Суп с рыбными фрикадельками непременно оценят любители рыбы. Рыбные фрикадельки можно приготовить практически из любой рыбы, преимущественно выбирая продукт с небольшим количеством костей. Для приготовления можно использовать готовый фарш или приготовить его самостоятельно, что увеличит время на приготовление.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Рыба минтай – 1 шт.

Картофель – 4-5 шт.

Рис – 40 гр.

Крупа манная – 1 ст.л.

Лук зеленый – 2-3 перышка.

Морковь – 1 шт.

Соль – 1,5 ч.л.

Перец черный горошком – 3-5 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для супа с рыбными фрикадельками.

Шаг 2. Промыв тушку минтая, счищаем кожицу, разбираем на филе, вытаскивая косточки.

Шаг 3. Минтай прокручиваем с помощью комбайна или мясорубки. Всыпаем соль и манную крупу для вязкости. Размешиваем до гладкого состояния.

Шаг 4. Намочив руки, скатываем рыбные шарики.

Шаг 5. Очистив и хорошенько промыв корнеплоды и клубни, нарезаем так, как нравится.

Шаг 6. Вскипятив воду, опускаем овощную нарезку.

Шаг 7. Забрасываем тщательно промытую рисовую крупу.

Шаг 8. Солим и ждем закипания при максимальной температуре. После чего минимизируем нагрев и варим основу треть часа.

Шаг 9. Спустя время опускаем рыбные заготовки. Закипятив при умеренной температуре, уменьшаем нагрев и готовим суп треть часа.

Шаг 10. Забрасываем лаврушку и горошки перца. Кипятим 5 минут.

Шаг 11. Ополоснув перья лука, обсушиваем и измельчаем.

Шаг 12. Засыпаем в горячий суп. Размешав, выключаем газ.

Шаг 13. Наполнив тарелки душистым супом, зовем близких обедать. Приятного аппетита!

Суп с фрикадельками и вермишелью

Суп с фрикадельками и вермишелью – один из любимых супов как взрослых, так и детей. Суп получается легким, но при этом хорошо насыщает. Приготовление супа занимает 45 минут. Даже при повышенной занятости реализовать рецепт сможет каждый. Вкусный суп станет хорошим подспорьем для деловых людей.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Фарш свиной – 230 гр.

Сухая петрушка – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Вермишель – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Морковь – 0,5 шт.

Масло растительное – 60 мл.

Вода – 1,7 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ставим кастрюлю с водой и доводим до кипения. Достаем фарш заранее и размораживаем или перекручиваем мясо, приправив специями, размешиваем. Очищаем корнеплоды и клубни. Картошку нарезаем кубиками, опускаем в кипяток. После закипания солим. Натираем на терке морковку. Измельчаем лук.

Шаг 2. Нагреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем морковку с луком. Хорошенько вымешав фарш, делаем мясные колобочки приемлемого размера. Фарш может быть смешанным, мясным или из птицы.

Шаг 3. Когда картошка станет мягкой, погружаем в суп фрикадельки. Готовность мясных шариков зависит от их размерности.

Шаг 4. Когда мясные шарики поднимутся кверху, засыпаем вермишель “паутинку” и кладем яркую поджарку.

Шаг 5. При небольшом кипении варим суп около восьми минут. Внимательно следим, чтобы не переварить макаронные изделия. В обратном случае суп приобретет подобие каши. Присыпаем растертой сухой зеленью или свежей по усмотрению. Забрасываем лаврушку и горошки перца. Отключив нагрев и прикрыв, даем настояться.

Шаг 6. Наполняем глубокие тарелки и пробуем блюдо. Приятного аппетита!

Суп с фрикадельками и картошкой

Суп с фрикадельками и картошкой – бюджетное и несложное в приготовлении блюдо. Все продукты можно найти в ближайшем магазине. Элементарный процесс не создаст трудностей даже новичку. Если нет готового бульона, используем воду. На вкусе этот момент практически не отразится.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш – 350 гр.

Молоко – 100 мл.

Белый хлеб – 2 кусочка.

Укроп – 5 веточек.

Лук репчатый – 2 шт.

Оливковое масло – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 3-4 шт.

Бульон/вода – 1,3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув мясо, высушиваем салфетками. Порезав на куски, проворачиваем через мясорубку. Хлебный мякиш размачиваем в молоке или воде. Очистив и ополоснув одну луковицу, мелко нарезаем. Объединяем составляющие, сдобрив солью и перцем. Хорошенько перемешав, затягиваем пленкой и даем напитаться полчаса.

Шаг 2. Обрабатываем картофельные клубни, морковку и оставшуюся луковицу. Измельчаем овощи, как обычно на суп. Для красоты соблюдаем размерность.

Шаг 3. Доведя бульон или питьевую воду до кипения, опускаем картофельную нарезку.

Шаг 4. Прогрев сковородку с маслом (оливковым или подсолнечным), пассеруем лук с морковкой. Овощную зажарку перекладываем в суповую основу. Кипятим 5 минут.

Шаг 5. Смочив ладони, катаем мясные шарики, размерность определяем самостоятельно. Полуфабрикат может быть из любого вида мяса по вашему усмотрению. Опускаем в суп и готовим 10 минут до всплытия. Готовность мясных колобков зависит от сорта мяса и размера заготовок.

Шаг 6. Ополоснув укропные веточки, мелко шинкуем, насколько это возможно. Вместо укропа используем и другую зелень, сухую или свежую – без разницы. Или готовая специя для супа. Если используем для основы воду, сдабриваем бульонным кубиком.

Шаг 7. Разлив аппетитный супчик по порциям, присыпаем душистой зеленью. Приятного аппетита!

Сырный суп с фрикадельками

Сырный суп с фрикадельками выглядит превосходно и обладает удивительным вкусом. Несложное и вкусное угощение подойдет для большой компании. В процессе приготовления не возникнет никаких проблем. Нежный сливочный вкус станет великолепным началом семейного застолья.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш свиной – 100 гр.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Петрушка – 1 веточка.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 50 гр.

Морковь – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 750 мл.

Сливки 30% – 75 мл.

Сыр плавленый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты и очищаем картофельные клубни и морковку. Достаем фарш и при необходимости размораживаем. Освобождаем от упаковки сырок наподобие “Дружба” или “Орбита”.

Шаг 2. Нарезаем очищенную луковицу и картошку, натираем на терке морковь.

Шаг 3. Нагреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем морковную стружку и луковую нарезку.

Шаг 4. При помешивании обжариваем до мягкости.

Шаг 5. Кипятим воду и закладываем картошку. Повторно вскипятив и подсолив, провариваем 5 минут.

Шаг 6. Охлажденный фарш сдабриваем солью и перцем. При желании добавляем измельченный лук и чеснок.

Шаг 7. Тщательно размешав, делаем мясные комочки. Сырок режем брусочками.

Шаг 8. Фрикадельки опускаем в суповую основу.

Шаг 9. Выгружаем зажарку и плавленый сыр. Варим до полного растворения сыра и приготовления ингредиентов. Понадобится приблизительно треть часа.

Шаг 10. Сдабриваем сливками любой жирности.

Шаг 11. Доведя до кипения, балансируем специями. Посыпаем рубленой зеленью.

Шаг 12. Перемешав, отключаем конфорку и наполняем глубокие тарелки необыкновенным блюдом.

Шаг 13. Приглашаем близких к столу. Приятного аппетита!

Суп с мясными фрикадельками и рисом

Суп с мясными фрикадельками и рисом – популярное блюдо, исполнение которого не составит никакого труда. Бюджетные продукты найдутся у каждой запасливой хозяйки. Немного времени и быстрый, но очень аппетитный суп у вас на столе. Блюдо всегда готовлю так, чтобы съесть сразу, не разогревая повторно.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 200 гр.

Перец черный горошком – 6-8 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Белок яичный – 1 шт.

Булка белая – 2 кусочка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Освободив булку от корочек, мякиш заливаем водой. Подойдет батон или белый хлеб.

Шаг 3. Набрав в кастрюлю воды (количество зависит от желаемой густоты), размещаем над огнем. Охлажденный или размороженный мясной полуфабрикат солим и перчим. Объединяем с размякшей булкой.

Шаг 4. Активными движениями объединяем составляющие.

Шаг 5. Яичный белок взбиваем и пропитав в нем руки, скатываем мясные шарики необходимой величины. Можно смочить ладони в холодной воде.

Шаг 6. Очищенные картошины ополаскиваем и режем кубиками.

Шаг 7. Промываем рисовую крупу до прозрачной воды.

Шаг 8. В кипяток выгружаем картошку и рис (круглозерный или длиннозерный – без разницы). Подсаливаем. Забросив лаврушку и горошки перца, размешиваем и кипятим около 7-ми минут.

Шаг 9. Очистив морковку и лук, измельчаем привычным способом.

Шаг 10. На прогретой сковородке с расти тельным маслом обжариваем нарезку.

Шаг 11. Овощную поджарку перекладываем в кастрюлю.

Шаг 12. Опускаем мясные комочки в кастрюлю и кипятим 10 минут до поднятия вверх.

Шаг 13. Распределяем аппетитный супчик по порциям и по желанию присыпаем рубленой зеленью или сухими травами. Приятного аппетита!

Суп с фрикадельками и грибами

Суп с фрикадельками и грибами покорит своим непередаваемым ароматом и безупречным внешним видом. Грибочки используем любые – замороженные, свежие или сухие. Я обычно готовлю из тех, что имеются в наличии. Это могут быть как шампиньоны, так и лесные грибочки.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Грибы – 400 гр.

Помидоры в собственном соку – 60 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Картофель – 2 шт.

Масло сливочное – 25 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, обрабатываем грибы от кожицы и обновляем срез на ножке. Вместо шампиньонов при желании используем лесные грибы.

Шаг 2. Перекрученное мясо приправляем специями и солим. Интенсивным движением рук вымешиваем фарш.

Шаг 3. Нагреваем воду, а тем временем из мясного полуфабриката формируем шарики одной величины.

Шаг 4. Шампиньоны режем не слишком мелко. Обжариваем на й горячей сковородке сковороде с растительным маслом.

Шаг 5. Счищаем с морковки кожуру, промыв, режем кубиками.

Шаг 6. Очищенную луковицу рубим кубиком.

Шаг 7. Когда шампиньоны подрумянятся и выпарится выделившийся сок, забрасываем к ним овощную нарезку. Жарим до мягкости.

Шаг 8. Откупорив консервированные помидоры, измельчаем и выгружаем к содержимому сковородки. При необходимости заменяем томатной пастой или свежим помидором, сняв с него кожицу. Если паста кислит, добавляем сахар для баланса.

Шаг 9. Почистив картофельные клубни экономкой, рубим кубиками.

Шаг 10. Картофельную нарезку выгружаем к фрикаделькам и провариваем 10 минут.

Шаг 11. Забрасываем яркую зажарку, лаврушку и другие пряности по усмотрению. Вскипятив, варим 5 минут.

Шаг 12. Наполняем душистым супчиком глубокие тарелки. При желании посыпаем нарубленной зеленью или сушеными травами. Приятного аппетита!