Описание приготовления:
Фрикадельки в сметанном соусе в духовке готовятся очень просто. Их можно предварительно не отваривать в воде, а поджарить. Но жареные теряют круглую форму и становятся немного приплюснутыми и больше напоминают котлету. К тому же отварные фрикадельки получаются более диетическими.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикадельки
Состав / Ингредиенты:
- Фарш куриный 500 Грамм (или индейки)
- Лук репчатый 2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Батон 100 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Сметана 150 Миллилитров
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
151 ккал
Калорийность
10 г
Белки
9 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фрикадельки в сметанном соусе в духовке»
Подготовьте ингредиенты для приготовления фрикаделек в сметанном соусе.
Батон или булку залейте холодной кипяченой водой и через несколько минут отожмите. Пропустите через мясорубку куриный фарш, одну луковицу, чеснок и отжатый от воды батон.
Посолите, поперчите и тщательно перемешайте фарш для фрикаделек.
Из фарша сформируйте небольшие шарики. Воду в кастрюле доведите до кипения, немного посолите и выложите фрикадельки. С момента закипания варите их 10-15 минут и доставайте из кастрюли.
Одну луковицу мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Пассеруйте овощи до мягкости на среднем огне. Затем выложите в огнеупорную форму для запекания.
Фрикадельки выложите на лук с морковью в форму.
Залейте фрикадельки сметаной.
Запекайте фрикадельки со сметаной в духовке при температуре 170-175 градусов 10-15 минут.
Фрикадельки в сметанном соусе в духовке готовы. Приятного аппетита!