Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

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Описание приготовления:

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке готовятся очень просто. Их можно предварительно не отваривать в воде, а поджарить. Но жареные теряют круглую форму и становятся немного приплюснутыми и больше напоминают котлету. К тому же отварные фрикадельки получаются более диетическими.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикадельки

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш куриный 500 Грамм (или индейки)
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Батон 100 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Сметана 150 Миллилитров
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

151 ккал

Калорийность

10 г

Белки

9 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фрикадельки в сметанном соусе в духовке»

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Подготовьте ингредиенты для приготовления фрикаделек в сметанном соусе.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Батон или булку залейте холодной кипяченой водой и через несколько минут отожмите. Пропустите через мясорубку куриный фарш, одну луковицу, чеснок и отжатый от воды батон.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Посолите, поперчите и тщательно перемешайте фарш для фрикаделек.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Из фарша сформируйте небольшие шарики. Воду в кастрюле доведите до кипения, немного посолите и выложите фрикадельки. С момента закипания варите их 10-15 минут и доставайте из кастрюли.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Одну луковицу мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Пассеруйте овощи до мягкости на среднем огне. Затем выложите в огнеупорную форму для запекания.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Фрикадельки выложите на лук с морковью в форму.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Залейте фрикадельки сметаной.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Запекайте фрикадельки со сметаной в духовке при температуре 170-175 градусов 10-15 минут.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке готовы. Приятного аппетита!

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