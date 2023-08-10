Описание приготовления:

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке готовятся очень просто. Их можно предварительно не отваривать в воде, а поджарить. Но жареные теряют круглую форму и становятся немного приплюснутыми и больше напоминают котлету. К тому же отварные фрикадельки получаются более диетическими.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикадельки

Состав / Ингредиенты:

Фарш куриный 500 Грамм (или индейки)

Лук репчатый 2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Батон 100 Грамм

Морковь 1 Штука

Сметана 150 Миллилитров

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

151 ккал

Калорийность

10 г

Белки

9 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фрикадельки в сметанном соусе в духовке»

Подготовьте ингредиенты для приготовления фрикаделек в сметанном соусе.

Батон или булку залейте холодной кипяченой водой и через несколько минут отожмите. Пропустите через мясорубку куриный фарш, одну луковицу, чеснок и отжатый от воды батон.

Посолите, поперчите и тщательно перемешайте фарш для фрикаделек.

Из фарша сформируйте небольшие шарики. Воду в кастрюле доведите до кипения, немного посолите и выложите фрикадельки. С момента закипания варите их 10-15 минут и доставайте из кастрюли.

Одну луковицу мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Пассеруйте овощи до мягкости на среднем огне. Затем выложите в огнеупорную форму для запекания.

Фрикадельки выложите на лук с морковью в форму.

Залейте фрикадельки сметаной.

Запекайте фрикадельки со сметаной в духовке при температуре 170-175 градусов 10-15 минут.

Фрикадельки в сметанном соусе в духовке готовы. Приятного аппетита!