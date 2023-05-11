Фруктовые сэндвичи, когда лень заниматься выпечкой: будет так же вкусно

Когда к чаю или какому-либо мероприятию нужен десерт, но не хочется выпекать целый торт, то это блюдо здорово выручит.

На все вы потратите только 20 минут и 1 час ожидания.

Для приготовления десерта вам необходимо собрать:

1 апельсин;

2-3 киви;

10-12 ягод клубники;

4 квадратных ломтика белого хлеба для тостов;

0,24 литра сливок высокой жирности;

5 чайных ложек сахарного песка.

Уберите лишнюю зелень у ягод, снимите кожуру с апельсина и киви.

Все это нарежьте относительно тонко. Перед этим с апельсиновых долек удалите шкурку.

Уберите влагу с ягод и фруктов с помощью бумажного полотенца.

Сливки предварительно охладите, а потом взбейте их миксером.

Когда масса станет пышной и густой, то понемногу начните всыпать сахарный песок.

Также для дополительного вкуса можно добавить сироп, немного рома, варенье и другие ароматные продукты.

ВАЖНО! Если не хотите этим заниматься, то просто купите готовый взбитый продукт в баллоне.

Нанесите приготовленный крем на хлеб.

На одной стороне ломните разложите клубнику, киви, апельсин. Свободной половинкой накройте их.

Скрепите из зубочистками и отправьте в холодильник нас.

Перед подачей снимите хлебные корочки.