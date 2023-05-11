Фруктовые сэндвичи, когда лень заниматься выпечкой: будет так же вкусно

Когда к чаю или какому-либо мероприятию нужен десерт, но не хочется выпекать целый торт, то это блюдо здорово выручит.
На все вы потратите только 20 минут и 1 час ожидания.
Для приготовления десерта вам необходимо собрать:
- 1 апельсин;
- 2-3 киви;
- 10-12 ягод клубники;
- 4 квадратных ломтика белого хлеба для тостов;
- 0,24 литра сливок высокой жирности;
- 5 чайных ложек сахарного песка.
Уберите лишнюю зелень у ягод, снимите кожуру с апельсина и киви.
Все это нарежьте относительно тонко. Перед этим с апельсиновых долек удалите шкурку.
Уберите влагу с ягод и фруктов с помощью бумажного полотенца.
Сливки предварительно охладите, а потом взбейте их миксером.
Когда масса станет пышной и густой, то понемногу начните всыпать сахарный песок.
Также для дополительного вкуса можно добавить сироп, немного рома, варенье и другие ароматные продукты.
ВАЖНО! Если не хотите этим заниматься, то просто купите готовый взбитый продукт в баллоне.
Нанесите приготовленный крем на хлеб.
На одной стороне ломните разложите клубнику, киви, апельсин. Свободной половинкой накройте их.
Скрепите из зубочистками и отправьте в холодильник нас.
Перед подачей снимите хлебные корочки.