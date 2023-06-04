Описание приготовления:
В летний сезон побалуйте себя и своих друзей, родных ароматным фруктовым льдом с ярко-выраженной кислинкой. Для его приготовления вам потребуется чуть больше нормы сахарного песка, поэтому имейте в виду — лед получается калорийным, но безумно вкусным и освежающим!
Назначение: Летние
Основной ингредиент: Фрукты / Киви / Лайм
Блюдо: Десерты / Мороженое
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Киви 2-3 Штук
- Лайм 1/2 Штуки
- Сахар 5 Ст. ложек
- Сок лимона 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
186 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фруктовый лед из киви с лаймом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Можно добавить немного ванильного сахара, газировки или фильтрованную воду.
Очистите киви от кожуры и промойте в воде. Нарежьте небольшими кусочками. Половину лайма промойте и нарежьте мелкими кубиками, чтобы кожура как следует измельчилась. Высыпьте все в чашу измельчителя или блендера.
Всыпьте сахарный песок. По желанию можете влить 50 мл. газировки "Мохито" или лимонада.
Влейте лимонный сок и измельчите все в течение 4-5 минут на пульсирующем режиме техники. Желательно использовать измельчитель, а не погружной блендер, так как он перемалывает и косточки киви.
Аккуратно разлейте сладкую фруктовую массу в формочки для мороженого.
Вставьте в формочки деревянные палочки и отправьте в морозильную камеру на 2,5-3 часа до полного застывания.
После застывания извлеките лед из формы и выложите на тарелку. Дегустируйте сразу, так как в составе десерта нет консервантов и он очень быстро тает!