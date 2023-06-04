Описание приготовления:

В летний сезон побалуйте себя и своих друзей, родных ароматным фруктовым льдом с ярко-выраженной кислинкой. Для его приготовления вам потребуется чуть больше нормы сахарного песка, поэтому имейте в виду — лед получается калорийным, но безумно вкусным и освежающим!

Назначение: Летние

Основной ингредиент: Фрукты / Киви / Лайм

Блюдо: Десерты / Мороженое

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Киви 2-3 Штук

Лайм 1/2 Штуки

Сахар 5 Ст. ложек

Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

186 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовый лед из киви с лаймом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно добавить немного ванильного сахара, газировки или фильтрованную воду.

Очистите киви от кожуры и промойте в воде. Нарежьте небольшими кусочками. Половину лайма промойте и нарежьте мелкими кубиками, чтобы кожура как следует измельчилась. Высыпьте все в чашу измельчителя или блендера.

Всыпьте сахарный песок. По желанию можете влить 50 мл. газировки "Мохито" или лимонада.

Влейте лимонный сок и измельчите все в течение 4-5 минут на пульсирующем режиме техники. Желательно использовать измельчитель, а не погружной блендер, так как он перемалывает и косточки киви.

Аккуратно разлейте сладкую фруктовую массу в формочки для мороженого.

Вставьте в формочки деревянные палочки и отправьте в морозильную камеру на 2,5-3 часа до полного застывания.

После застывания извлеките лед из формы и выложите на тарелку. Дегустируйте сразу, так как в составе десерта нет консервантов и он очень быстро тает!