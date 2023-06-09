Фруктовый салат с овсяными хлопьями

По
Admin
-
0
48

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктовый салат с овсяными хлопьями. Фрукты можно использовать любые. Особенно хорошо для такого салата подойдет банан, груша или яблоко. Овсяные хлопья выбирайте длительного приготовления. По желанию в салат можно добавить крупно порубленные орехи. Салат получается сладкий, сочный и полезный!

Основной ингредиент: Фрукты
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные 45 Грамм
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Сироп топинамбура 30 Миллилитров
  • Нектарин 1 Штука
  • Абрикос 3 Штуки
  • Клубника 2-3 Штук
  • Йогурт 125 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

144 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовый салат с овсяными хлопьями»

Фруктовый салат с овсяными хлопьями

Подготовьте все ингредиенты.

Фруктовый салат с овсяными хлопьями

Овсяные хлопья смешайте с растительным маслом и сиропом топинамбура.

Фруктовый салат с овсяными хлопьями

Обжарьте их в сковороде до золотистого цвета. Потребуется примерно 8 минут. После переложите хлопья в тарелку и остудите, чтобы они стали хрустящими.

Фруктовый салат с овсяными хлопьями

Фрукты и клубнику нарежьте кубиками.

Фруктовый салат с овсяными хлопьями

Смешайте йогурт с фруктами и овсяными хлопьями.

Фруктовый салат с овсяными хлопьями

Выложите салат в миску для подачи, добавьте клубнику. Фруктовый салат с овсяными хлопьями готов, приятного вам аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА