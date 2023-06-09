Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктовый салат с овсяными хлопьями. Фрукты можно использовать любые. Особенно хорошо для такого салата подойдет банан, груша или яблоко. Овсяные хлопья выбирайте длительного приготовления. По желанию в салат можно добавить крупно порубленные орехи. Салат получается сладкий, сочный и полезный!
Основной ингредиент: Фрукты
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Хлопья овсяные 45 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Сироп топинамбура 30 Миллилитров
- Нектарин 1 Штука
- Абрикос 3 Штуки
- Клубника 2-3 Штук
- Йогурт 125 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
144 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фруктовый салат с овсяными хлопьями»
Подготовьте все ингредиенты.
Овсяные хлопья смешайте с растительным маслом и сиропом топинамбура.
Обжарьте их в сковороде до золотистого цвета. Потребуется примерно 8 минут. После переложите хлопья в тарелку и остудите, чтобы они стали хрустящими.
Фрукты и клубнику нарежьте кубиками.
Смешайте йогурт с фруктами и овсяными хлопьями.
Выложите салат в миску для подачи, добавьте клубнику. Фруктовый салат с овсяными хлопьями готов, приятного вам аппетита!