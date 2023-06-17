Описание приготовления:
Красочный и вкусный фруктовый салат подается к столу сразу же после приготовления, пока в нем присутствует максимум полезных витаминов и микроэлементов! Обязательно угостите им детей, они будут в восторге от такого лакомого блюда.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты
Блюдо: Салаты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Груша 1 Штука
- Яблоко 1 Штука
- Апельсин 1 Штука
- Киви 1 Штука
- Авокадо 1/2 Штуки
- Кумкват 2-4 Штук
- Йогурт 100 Миллилитров (питьевой)
- Банан 1 Штука
- Сок лимонный 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
76 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта»
Подготовьте указанные ингредиенты. Фрукты используйте по своему вкусу, главное, не кислые, так как в составе ингредиентов отсутствует сахар.
Промойте в воде яблоко и грушу. Очистите яблоко от кожуры, разрежьте фрукты на четвертинки и удалите семенные блоки. Еще раз промойте и нарежьте кубиками. Высыпьте нарезку в миску, салатник.
Очистите киви, апельсин и банан от кожуры. Апельсин разделите на дольки и удалите косточки. Нарежьте фрукты кубиками и добавьте в емкость. Все перемешайте.
Очистите половину авокадо, нарежьте мякоть кубиками и помните ее в пиале вместе с йогуртом, перемешайте. У вас должна получиться салатная заправка. Вмешайте в нее 1 ч.л. лимонного сока, чтобы заправка не потемнела.
Выложите часть приготовленного салата в креманку или пиалу и дополните заправкой с авокадо.
Украсьте фруктовый салат ломтиками кумквата и свежей мятой, подайте его к столу сразу же после приготовления.