Описание приготовления:

Красочный и вкусный фруктовый салат подается к столу сразу же после приготовления, пока в нем присутствует максимум полезных витаминов и микроэлементов! Обязательно угостите им детей, они будут в восторге от такого лакомого блюда.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты

Блюдо: Салаты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Груша 1 Штука

Яблоко 1 Штука

Апельсин 1 Штука

Киви 1 Штука

Авокадо 1/2 Штуки

Кумкват 2-4 Штук

Йогурт 100 Миллилитров (питьевой)

Банан 1 Штука

Сок лимонный 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

76 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта»

Подготовьте указанные ингредиенты. Фрукты используйте по своему вкусу, главное, не кислые, так как в составе ингредиентов отсутствует сахар.

Промойте в воде яблоко и грушу. Очистите яблоко от кожуры, разрежьте фрукты на четвертинки и удалите семенные блоки. Еще раз промойте и нарежьте кубиками. Высыпьте нарезку в миску, салатник.

Очистите киви, апельсин и банан от кожуры. Апельсин разделите на дольки и удалите косточки. Нарежьте фрукты кубиками и добавьте в емкость. Все перемешайте.

Очистите половину авокадо, нарежьте мякоть кубиками и помните ее в пиале вместе с йогуртом, перемешайте. У вас должна получиться салатная заправка. Вмешайте в нее 1 ч.л. лимонного сока, чтобы заправка не потемнела.

Выложите часть приготовленного салата в креманку или пиалу и дополните заправкой с авокадо.

Украсьте фруктовый салат ломтиками кумквата и свежей мятой, подайте его к столу сразу же после приготовления.