Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта

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Описание приготовления:

Красочный и вкусный фруктовый салат подается к столу сразу же после приготовления, пока в нем присутствует максимум полезных витаминов и микроэлементов! Обязательно угостите им детей, они будут в восторге от такого лакомого блюда.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты
Блюдо: Салаты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Груша 1 Штука
  • Яблоко 1 Штука
  • Апельсин 1 Штука
  • Киви 1 Штука
  • Авокадо 1/2 Штуки
  • Кумкват 2-4 Штук
  • Йогурт 100 Миллилитров (питьевой)
  • Банан 1 Штука
  • Сок лимонный 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

76 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта»

Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта

Подготовьте указанные ингредиенты. Фрукты используйте по своему вкусу, главное, не кислые, так как в составе ингредиентов отсутствует сахар.

Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта

Промойте в воде яблоко и грушу. Очистите яблоко от кожуры, разрежьте фрукты на четвертинки и удалите семенные блоки. Еще раз промойте и нарежьте кубиками. Высыпьте нарезку в миску, салатник.

Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта

Очистите киви, апельсин и банан от кожуры. Апельсин разделите на дольки и удалите косточки. Нарежьте фрукты кубиками и добавьте в емкость. Все перемешайте.

Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта

Очистите половину авокадо, нарежьте мякоть кубиками и помните ее в пиале вместе с йогуртом, перемешайте. У вас должна получиться салатная заправка. Вмешайте в нее 1 ч.л. лимонного сока, чтобы заправка не потемнела.

Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта

Выложите часть приготовленного салата в креманку или пиалу и дополните заправкой с авокадо.

Фруктовый салат с заправкой из авокадо и йогурта

Украсьте фруктовый салат ломтиками кумквата и свежей мятой, подайте его к столу сразу же после приготовления.

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