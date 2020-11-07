ФСБ нейтрализовала ячейку террористов в Казани

Сотрудники ФСБ, МВД и Нацгвардии задержали в Казани пятерых предполагаемых участников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили в пятницу в Федеральной службе безопасности.

Задержанные активно вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали в религиозно-экстремистскую секту новых сторонников и призывали верующих отвергать светские законы. Во время обысков в квартирах задержанных следователи изъяли экстремистскую литературу, технику и средства связи, с помощью которых члены организации осуществляли террористическую деятельность.