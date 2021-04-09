ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Фото: кадры оперативного видео

Попытку организовать теракт в Симферополе предотвратили оперативники Федеральной службы безопасности. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства. В ходе операции силовикам удалось задержать двух исламистов из запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

Как выяснилось, они планировали нападение на одно из образовательных учреждений Симферополя с использованием самодельных бомб.

ФСБ также обнародовала фрагмент голосовых сообщений террористов с обсуждением планируемых терактов.

После проведения теракта задержанные собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию.

«Установил контакт с боевиком вооружённой террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». В ходе общения с последним получил подробную инструкцию, как выехать из страны, прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики, вступить в состав указанной НТО», — сообщил задержанный.

Как удалось выяснить следствию, исповедуя крайние, наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к «джихаду, один из задержанных вступил в контакт с членом «Хайят Тахрир аш-Шам». Затем, неоднократно, на протяжении 2020 года осуществлял переводы денежных средств на Qiwi-кошелек в качестве финансовой помощи «Хайят Тахрир аш-Шам».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности», «Пропаганда терроризма» и «Незаконное изготовление взрывных устройств». Киевским районным судом Симферополя в закрытом судебном заседании принято решение избрать одному из подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2021 года.