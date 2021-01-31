ФСБ задержала севастопольца и ялтинца за публичное оправдание терроризма

Фото: стоп-кадры из оперативного видео ФСБ

Двух жителей Севастополя и Ялты задержали сотрудники ФСБ. Мужчин подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете, уточнили в пресс-службе силового ведомства.

Установлено, что мужчины 1980 и 1977 годов рождения использовали для конспирации аккаунты в соцсетях с вымышленными именами. В них они размещали материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Сотрудники ФСБ установили личности фигурантов дела, изъяли у них телефоны и ноутбуки, с которых те размещали запрещенные материалы, а также экстремистскую литературу.

Заведены уголовные дела по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети «Интернет».

Санкция по ней – до 7 лет лишения свободы. Сейчас силовики устанавливают возможную причастность подозреваемых к иным преступлениям экстремистской направленности.