ФСБ задержала в Крыму четырех участников террористической организации

ФСБ РФ ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили ЦОС ФСБ России, передает ТАСС.

Суд избрал меру пресечения задержанным членам террористической организации В сообщении сказано, что задержаны четверо участников террористической организации. Они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

Сотрудники ФСБ изъяли значительное количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.