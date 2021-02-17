ФСБ задержала в Крыму и других регионах РФ 19 радикалов

ФСБ задержали в Крыму и других южных регионах страны 19 членов запрещенной в РФ террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», передает Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала в Крыму и Татарстане участников запрещенной в РФ организации «В феврале 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа», – уточнили в сообщении.

В ходе обысков членов запрещенной в стране организации был обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками.